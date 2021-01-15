新冠肺炎│仁石樓09室住客　半夜登專車往隔離檢疫　有居民須送院

衞生署衞生防護中心昨日（14日）晚上表示，鑑於葵涌石蔭邨仁石樓，近期出現5宗2019冠狀病毒病確診個案、和1宗初步確診個案，涉及3個不同樓層的09室單位，衛生防護中心正調查個案的感染是否有關聯，衛生防護中心昨日下午到仁石樓相關樓層及單位視察，調查及審視個案的感染是否存在環境因素。在諮詢專家意見後，決定在相關部門完成檢查大廈的喉管前，採取審慎的感染控制措施。衞生署會向仁石樓所有樓層（即1至40樓）的09室單位沒有病徵的住戶發出檢疫令，並安排他們入住檢疫中心。若住戶出現病徵，會被送往醫院接受治療。

此外，政府會引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），要求於1月1日至14日期間，曾身處仁石樓超過2小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於1月17日或之前接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

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今日（15日）凌晨3時左右，最少10輛政府租用的旅遊巴先後抵達仁石樓對開，醫護人員則身穿防護袍在場協助，多名09室居民魚貫登上旅遊巴，前往檢疫隔離。就現場所見，居民在旅遊巴上坐得很開，每人最少相隔2至3個座位。據悉，居民將會入住檢疫酒店。

此外，醫療輔助隊救護車亦在場戒備，最少有1名男住客懷疑出現病徵。該名住客由家人陪同，由救護車送院治理。