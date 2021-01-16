Signal故障｜社交移民潮令用戶量激增　專家料擴大負荷能力需時

即時通訊軟件WhatsApp要求用戶將個人資料與母公司Facebook共享，否則面臨停用可能，此舉引發「社交移民潮」，其他通訊軟件如Signal急速冒起，下載量暴增4200%，不過Signal因用戶激增而出現技術故障，用戶未能發送訊息，近16小時仍未全面恢復。 本港資訊保安專家表示，相信與短時間服務量激增未能負荷所致，料需時重新規劃伺服器容量基建，以分配龐大流量到全球各地，相信搶修過程中不會對資訊保安風險有影響。另外，他提醒Signal的私隱設定中有不同功能選項可以加強私隱及保安。

加密通訊軟件Signal凌晨於Twitter公布，程式有技術故障，正努力盡快恢復服務，提到今個星期每日都以創紀錄速度增加伺服器和容量，但用戶使用量遠超預測水平，於早上再發文表示，他們仍在努力盡快以額外的網絡容量處理網絡流量高峰。

資訊保安專家楊和生。（資料圖片）

部分用戶仍無法正常發放或接收訊息。香港互聯網協會網絡保安及私隱小組召集人楊和生表示，相信與短時間服務量激增未能負荷所致，無預到會有龐大用量，料需時重新規劃伺服器容量基建，以分配龐大流量到全球各地，但相信搶修過程中不會對資訊保安風險有影響。

另外，就近期用戶個人資料外洩及保安風險問題廣受關注。他提醒Signal有三項功能可以加強私隱及保安，包括在私隱設定中可以選擇是否「產生連結預覽」，以減低誤啟載病毒連結；設定PIN碼以防帳號被人盜用；及有螢幕安全設定。他提醒不同通訊軟件均收集個人資料，惟程度及私隱政策不同，用戶使用前應詳細了解及權衡。