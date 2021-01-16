Signal技術故障逾16小時　部分用戶仍無法收發訊息

手機應用程式Signal在香港時間1月15日晚上約11時起出現技術故障，截止16日下午3時，部分用戶仍無法正常發放或接收訊息。

Signal在16日0時33分於Twitter發文指，程式正有技術問題，他們在努力盡快恢復服務。

公司提到本周每日都以創紀錄的速度增加伺服器和容量，但用戶的使用量遠超預測水平。

Signal於早上9時09分再發文指，他們仍在努力盡快以額外的網絡容量處理網絡流量高峰。

↓ Signal在Twitter表示仍在處理故障題

We are still working as quickly as possible to bring additional capacity online to handle peak traffic levels. — Signal (@signalapp) January 16, 2021

據監察網絡運作的網站Downdetector，網站15日晚上約11時起接到Signal出現故障的報告，至16日下午2時26分，網站仍持續收到相關報告。

記者16日下時3時10分進行實測，仍可以開啓並使用Signal，但在傳送訊息後，部分能夠成功傳達至目標對象裝置上，但部分傳送失敗；如在群組發送訊息，程式會顯示「部分發送」以及「要求失敗：服務不可用」的標示。