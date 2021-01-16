WhatsApp延遲用戶接受條款限期　稱需要更多時間澄清不實資訊

即時通訊應用程式WhatsApp1月6日要求用戶同意將帳戶包括電話號碼及所在位置等個人資料與母公司Facebook共享，否則面臨停用可能。此舉惹來極大爭議，全球多地都有用戶發玩杯葛潮。WhatsApp在15日宣布，延長用戶接受條款的限期。

WhatsApp在網站發表「為最近的更新需要更多時間」的聲明，稱收到很多人都最近更新感到混亂，而且有很多不實的消息，因此希望可以讓大家明白公司的原則和事實。

該公司指出，WhatsApp一直以點對點加密（end-to-end encryption）技術保障用戶的私人對話，因此WhatsApp及Facebook都不會見到這些內容、用戶之間分享的位置，亦不會記錄大家的通話或與Facebook分享用戶的通訊錄。

We will make sure users have plenty of time to review and understand the terms. Rest assured we never planned to delete any accounts based on this and will not do so in the future. — WhatsApp (@WhatsApp) January 15, 2021

WhatsApp強調，更新不會改變這些事實，而是包括讓用戶透過WhatsApp打理生意的選,項，同時為該應用程式如何收集和使用資料提供更多透明度。公司稱將來或有更多人利用WhatsApp購物，因此有必要讓大家得知這些服務的存在，但這不會增加與Facebook分享資訊的能力。

WhatsApp在應用程式內發出訊息，「要求」用戶同意新私隱政策，否則2月8日之後不能使用。（手機畫面截圖）

公司宣布，將原定2月8日要求用戶是否接受條款的期限延長至5月15日，稱沒有人的帳戶在2月8日遭凍結或刪除，而在這段期間WhatsApp會為程式內的私隱及網絡安全進行更多宣傳，並揚言會繼續致力捍衛點對點加密技術。