強制檢測大廈｜廟街疫區20大廈爆疫　居民3日內須檢測（附名單）

新冠肺炎疫情持續，油麻地及佐敦交界爆疫，出現「廟街疫區」，累計逾80名居民確診。食物及衞生局局長陳肇始今日（15日）公布，將就東至彌敦道，西至渡船街，北至甘肅術，南至佐敦道進行小區強制檢測，區內大廈如出現一宗確診個案，全幢居民須強制檢測，當中涉及20座大廈，希望達至清零目標。 政府在晚上公布該20座大廈的名單，包括瑜德大廈、佐敦大廈金勳大廈等。任何在2021年1月2日至15日期間，曾身處有關大廈地方超過2小時的人士，須於明起（16日）三日內、即1月18日或之前接受檢測。

政府在1月15日公布，向佐敦廟街一帶的「廟街疫區」發出強制檢測令，凡樓宇有一個確診個案，全幢樓居民需強制檢測。(張浩維攝)

▼政府向「廟街疫區」發出強制檢測令▼

名單將持續更新 至區內感染風險降低

政府指，留意到油麻地及佐敦一帶，近日在短時間內出現多宗確診個案，當區舊式樓宇較多，居住環境較擠迫，社區感染風險可能較高。因此，指定區域內的大廈過去14日內，有一個單位出現一宗或以上的確診個案，將被納入第599J章下的強制檢測公告。按此準則，共有20幢大廈須被納入強制檢測範圍。

食物及衞生局晚上公佈有關名單，又指名單會持續更新，直至區內社區感染風險降至低水平。

要在18日前接受檢測

當局表示，任何在1月2日至1月15日期間，曾身處上述任何指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於18日或之前接受檢測。若受檢人士在1月13日至15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。



局方又指，民政事務總署會特別派員到訪區內大廈，協助居民到流動採樣站，或設於梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心進行檢測。政府亦計劃在有需要時增加流動採樣設施。

▼「廟街疫區」疫廈情況（截至1月13日）▼

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官涌體育館設採樣站

此外，由於香港九龍油麻地碧街15-27A號，以及柴灣峰霞道 6 號峰華邨曉峰樓，曾在過去過去14日內，有兩個或以上單位出現無關連確診個案，因此同樣需要強制檢測。

政府明日開始，會在峰華邨曉峰樓及秀峰樓之間對出空地，以及官涌體育館增設流動採樣站。局方指，位於梁顯利油麻地社區中心的社區檢測中心，以及官涌體育館流動採樣站，預計每日合共可為約5,000人提供免費檢測服務。