廟街疫區｜油麻地一帶疫情加劇　鄰區街坊倡地區性強制檢測截傳播

社會新聞
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油麻地一帶疫情迅速擴散，位於梁顯利社區中心的社區檢測中心暫時營運至今日。有跨區做檢測的市民表示，有朋友居於新填地街舊樓，形容對方居住環境欠佳，不少喉管亂駁，期望政府可安排該區檢測，以策安全。

有市民跨區前來梁顯利的檢測中心檢測，留意到當區疫情，提倡實行小區檢測。（胡家欣攝）

油尖旺區確診個案在過去兩周急增，截至昨日累計81宗，其中新填地街20至26號雙號門牌有28人確診，附近一帶至少有23幢樓宇曾出現確診個案。

位於油麻地梁顯利社區中心的社區檢測中心，今早十時運作，有不少市民跨區到場接受檢測。居於紅磡的楊小姐表示，因應公司要求做檢測，她指，有朋友居於新填地街舊樓，形容對方的居住環境欠佳，不少喉管亂駁，期望當局可安排涉事地區全區強制檢測，以策安全。

另一位居於深水埗的市民劉先生表示，自己居於舊樓，留意到新填地街唐樓爆疫，擔心喉管接駁問題增傳播風險。他說，即使所住大廈未有居民染疫，在家時亦會關閉窗戶，減低感染風險。劉亦贊成，政府應針對爆疫的新填地街一帶樓宇，若出現染疫個案，應發出強制檢測令。

街坊防疫意識欠佳　不戴口罩聊天

大角咀居民劉先生表示，自己全家每隔21日會做一次檢測，保障自己及社區安全。他指，留意到油麻地一帶街坊個人衛生意識不足，他舉例指，即使檢測中心附近，發現有年長人士如常脫下口罩聊天，或未有戴好口罩。劉建議，政府應繼續加強宣傳，提高市民個人防疫意識，否則即使安排地區性的強制檢測，亦於事無補。

▼「廟街疫區」疫廈情況（截至1月13日）▼

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