著戴VR眼罩乘機拉衫偷拍　遊戲界網紅Andrew認非禮4女教友囚4周

遊戲界網紅Andrew Yun，涉嫌邀請4名基督教女教友到其影樓使用VR虛擬實境眼罩時，拉扯女方衣服及偷影她們的胸部及裙底，早前承認4項非禮罪名，案件今(15日)在屯門法院判刑，被告求情時稱因妻子流產後不育，性生活受影響而犯案，故拍片作自慰。裁判官指被告利用教友信任犯案，判他即時入獄4星期。

被告甄偉業（35歲），被控於2018年9月30日至2019年3月20日，在其影樓先後非禮4名女子。

眼罩罅隙見被告手機偷拍

案情指被告去年以傾談青少年計劃之名，邀請一名女事主到其影樓並讓對方戴上VR虛擬眼罩以拍攝，惟事主從眼罩罅隙看到被告電話的閃光鏡頭向其裙底的方向拍攝，她脫下眼罩質問何事，被告沒正面回應，再追問下承認犯案，並曾以相同手法拍攝另外三名女教友的裙底。

甄偉業憑轉珠遊戲《神魔之塔》攻略短片，其YouTube意外地在兩年間吸引逾10萬人追縱。 (資料圖片)

拉事主衣服至露出胸圍

另3名女事先分別在2018年9月30日、11月25日及12月16日，同樣在被告的影樓內，戴上VR眼罩時被侵犯，其中一名事主遭被告拉扯衣服至露出胸圍，又遭被告觸碰腰部，被告並說：「如果爛咗賠番錢畀你。」另一女事主則穿上大碼男裝T恤扮母親喊，被告則演兒子拉其上衣，她並覺胸部有熱感，並發現被告近距離拍攝其胸部；另一女事主則在戴上VR眼罩後，被要求趴下並分開雙腿，她感到裙內有物件向上推，後來才知是被告手機。

求情稱開網台曾助隱青宅男

被告求情稱他憑打機協助不少隱青宅男重回正軌，又在網台與年輕人交流打機心得，但其妻兩度流產不能生育，夫妻的性生活亦受影響，因好奇及衝動，才拍片自慰，他事後會刪除。而被告在案中所涉的行為，只是拉扯衣服及偷拍。他已尋求專業輔導，並向精神科醫生求診。

官斥利用朋友及教友的信任

裁判官判刑時指被告利用朋輩及教友信任，借故侵犯及偷拍，須判即時監禁，考慮到被告事後向警方及教會招認，顯露出其悔意，相信被告重犯機會甚低。考慮到被告自首及對社會的貢獻，而一般偷拍案作判監兩星期，最後判被告入獄4星期

案件編號：TMCC1700/20