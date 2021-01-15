石蔭邨仁石樓喉管長蕨類　「樹博士」詹志勇：風吹種子到滲漏喉管

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，葵涌石蔭邨仁石樓疑爆垂直傳播。政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨日（14日）視察仁石樓後表示，有單位的外牆喉管接駁位「生草」，懷疑有滲漏問題。有蕨類專家看過有關喉管的圖片後指，喉管上生長的為「腎蕨」，在本港不少公園亦十分常見。依其茂盛程度，估計已生長至少半年。 有「樹博士」之稱的香港教育大學社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇就表示，蕨類較「粗生」，惟由於新建樓宇喉管密封，較少在新樓中見到蕨類生長。他料由於喉管破裂出現滲漏，有風吹種子依附在喉管上，而滲漏的污水則成為養份，令蕨類可生長。

蕨類專家：屬本港常見「腎蕨」，已生長至少半年

石蔭邨仁石樓截至昨日有三個09室住戶染疫，所有09室住戶要檢疫。袁國勇昨日觀察後認為部份單位喉管滲漏，更長出雜草。「香港蕨類之友」創辦人之一黃嘉麟看過有關相片後指，喉管上生長的為腎蕨，在本港常見，為園藝植物，在野外見到的機會較多。

黃同意喉管出現滲漏，因腎蕨是以孢子繁殖，需要一定濕度，「不可以乾涸得太耐」。他又稱圖片上的腎蕨已圍繞喉管一圈，「有一定歷史，最快都要半年至一年先長到咁」。根據相片，喉管下方的腎蕨較青綠，上方則已出現枯萎，「估計係最低部份有漏水」。而腎蕨有耐旱的特性，故黃指不能推斷喉管現時是否仍出現滲漏。

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詹志勇：如無喉管裂開滲水無法生長

詹志勇則表示，蕨類植物較「粗生」，生於舊樓中見到，因舊樓的喉管有半開放式的集水兜，如有風吹種子到兜內便可容易有蕨類生長；惟由於新樓的喉管是全密封，有蕨類生長的機會很小，故除非「用料唔好，或者保養得唔好，喉管裂開水滲出嚟，唔係正常嚟講生唔到」。

他又指，植物種子主要以風、動物如雀鳥或昆蟲，以及水流三種方法傳播。由於蕨類為草本植物，沒有結果，難以吸引動物進食；而該處是大廈，水流傳播機會很低，故估計是以有風吹種子到喉管上。

詹志勇指新樓的喉管是全密封，有蕨類生長的機會很小，除非喉管滲水，否則正常無法生長。（資料圖片／盧翊銘攝）

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