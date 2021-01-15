停付保護費遭挑剔　清潔公司董事投訴物業主任　失合約兼賄絡罪成

清潔公司的董事在獲取北角3幢住宅大廈的清潔合約後，被指一直有支付「保護費」予兩名物業主任，以換取較寛鬆的監督。他兩年後獲續約，不久後並停支再支付有關費用，其公司的清潔工作即常受挑剔，他向法團指出遭索款的事後，其合約亦被取消。清潔公司董事涉嫌以5萬元賄賂兩名物業主任被控，今(15日)在東區法院被裁定串謀收受利益罪成，裁判官把案押後至2月1日判刑，以候其背景報告，被告期間須還押。

被告孫華聲，63歲，高聲清潔有限公司(高聲)唯一董事兼股東，被裁定一項串謀使代理人接受利益罪成。

案情透露，被告於2015年7月，獲得北角3幢住宅大廈：金都洋樓、銀都洋樓及海都洋樓的業主立案法團(法團)聘用，提供為期兩年的清潔服務，其工作表現會受該法團委聘的物業管理公司兩名物業主任監督。合約開始後，被告一直應兩名物業主任的要求，向他們支付現金或存款入他們的香港賽馬會投注戶口作為「保護費」。

該清潔服務合約於2017年7月獲續約兩年，被告在同年年底停止向該兩名物業主任支付款項。二人自此對高聲及其清潔工人的表現愈來愈挑剔。

被告於2018年2月向法團報告遭物業主任索款的事，一個月後高聲因表現未如理想而被法團終止合約。涉案的「保護費」共約五萬元。

案件編號：ESCC2677/2019