牛年年宵市場｜港府擬分散各區戶外球場恢復年宵　消息：未傾掂數

新冠肺炎的影響下，為減少接觸增加感染風險，幾乎所有節日慶祝活動相繼取消。港府上周五（8日）宣布取消今年全港年宵市場，消息一出，即引起大批花農及檔主不滿，同時令本身已聚集不少人買賀年花的旺角花墟人流更多。 消息指，港府有意研究恢復年宵，但會改為分散在全港各區的足球場、籃球場等戶外場地舉行，只設濕貨檔攤，希望能分散人流。當局計劃優先安排早前受影響的檔主加入，惟當局仍正向各持份者商量細節，暫未有結果。

港府上周宣布取消今年的年宵市場，消息確實後不少花農、零售商即時反對。（資料圖片／張浩維攝）

港府上周宣布取消今年的年宵市場，消息隨即引起不少花農、零售商反對。本周一（11日）港府與業界曾會面，惟未能達到共識。據了解，近日港府考慮不同「補救」方案，包括考慮改於各區的戶外場地，設小型濕貨年宵市場，供早前受影響的商戶或花商所用，並分散打算購買年花過年的市民。

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消息指，由於地區仍有反對聲音，加上食環署仍正研究可行性，現時未有進一步發展。未知檔與檔之間的距離、人流安排等會有何限制，暫只能確定合適地點是空氣較流通的戶外場地，「其實原意係唔想好似維園咁大地方，無論住九龍定新界，區區都有人會入去。想分散多個細區，安全一啲，但仲有人擔心始終人流多會傳染到，未傾掂數。」消息指，現時仍需等待政府與業界商討處理方法。

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另外，部份商場早前「放風」，安排位置供花農及花商出售賀年鮮花等，期望可分散各區市民，避免跨區買年花；花商可集中「出貨」。香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春表示，除一向有合作的東港城外，今年有地產商有意開放上水、沙田等不同地區的大型商場，供受影響的花商出售賀年花。

對於人流管理等問題，賴榮春表示，展銷規模可能會較以往縮細，「而家都會擔心外界反應，會覺得聚集太多人，但現實又有呢個需求，到時再考慮。」賴又指，商會考慮到商場一方，會負責人流管理事宜，相對適合擺檔，「有好多唔同地方都有搵我地去擺，但有部分地方偏遠，如果市民知道後，全部去晒同一地方，又係多人，所以唔會優先考慮啦！」