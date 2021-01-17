確診食肆｜增7餐廳　海怡半島確診男曾赴南區4餐廳　包括元氣壽司

本港新冠肺炎疫情持續，截至周六（16日），單日50宗確診個案。衞生防護中心公布確診者最新行蹤名單，新增7間餐廳有患者足迹。當中一名居於海怡半島怡韻閣的26歲男子，曾赴南區四間餐廳，包括海怡西商場的「元氣壽司」及香港仔中心5期的「譚仔三哥米線」等。 另外，青衣救護站爆疫，至少五名救護員確診。其中一名37歲男救護員則曾到訪彩雲商場2期的「意樂餐廳」。早前曾有確診者到訪過的深水埗「添好運點心專門店」，亦再增一名確診者到過。

據衞生及防護中心在周六（16日）晚上公布確診者最新14日內行蹤名單，有7間餐廳新上榜，當中四間均位於南區。該四間餐廳全是同一位確診者到過，為26歲男病人（# 9433），他於1月12日發病，居於鴨脷洲海怡半島怡韻閣，與本地個案有流行病學關連。

該名26歲男病人曾於1月10日到過東勝道21號的「合利粥品店」、香港仔中心5期的「譚仔三哥米線」，以及海怡西商場的「元氣壽司」；而他在1月11日則到過香港仔舊大街58-62號的「上海天龍樓」。

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另外，一名青衣救護站的37歲男確診救護員（#9344），則曾在1月11日或之前到過彩雲商場2期的「意樂餐廳」。該名救護員居於牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍3座，沒有病徵。他亦曾於1月10日或之前到過機場消防隊消防分局。

其餘新上榜餐廳包括新都城大廈地下的「大家樂」，以及葵盛西商場的「龍順軒海鮮酒家」。而獲米芝蓮一星的深水埗「添好運點心專門店」繼1月3日有確診者到訪過後，周六亦再新增一名確診病人曾光顧，該名病人為60歲婦（#9498），她於1月14日發病，並於同日到訪「添好運」；居於土瓜灣益民大廈為源頭不明個案。

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除了餐廳外，最新行蹤名單中亦見上水屠房上榜。曾到訪過的患者為45歲男子（#9499）。他沒有病徵，居於元朗新田東鎮圍，為源頭不明個案。上水屠房於去年7月曾出現爆發，當時錄得24宗個案。

另外，一名12歲確診女童曾於1月13日到過寶馬山蘇浙公學，未知是否該校學生。她沒有病徵，居於紅磡源成大廈，與本地個案有流行病學關連。

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