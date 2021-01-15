確診餐廳｜11間食肆　西環讚記廚房東薈城一本日式蛋包飯上榜

新冠肺炎疫情持續，衞生署今日（15日）公布新增38宗確診個案。衞生防護中心晚上公布確診者最新行蹤名單，新增11間餐廳有患者足迹。 根據最新資料，一名住在「廟街疫區」新填地街26號唐樓的女病人，除了曾到訪佐敦百誠大廈的大家樂外，亦曾訪麗港城、旺角富運商業中心。另外，一名住在觀塘安泰邨的女病人，亦曾去過南丫島大園村餐廳Lamma Grill。

新上榜的食肆有中西區皇后大道西讚記廚房、筲箕灣東大街Double K Kitchen、黃埔號道頓堀御好燒專門店及東薈城2期一本日式蛋包飯。

新填地街26號女患者曾訪大家樂、麗港城

新填地街20至26號雙號門牌唐樓爆疫。根據最新資料，報稱住在該址的61歲女確診者（#9374 ），她在1月11日發病，至1月13日報告確診。她曾在1月10日期間，報告或曾到訪佐敦百誠大廈的大家樂。

此外，該病人更曾去過不同地方，包括麗港城5座、旺角富運商業中心地下。而根據最新資料，一名71歲女患者（#9403）亦曾訪麗港城5座，她住在觀塘天香花園大廈，未知二人是否同行。

有確診者曾到訪南丫島的「Lamma Grill」餐廳。（Lamma Grill FACEBOOK圖片）

住觀塘安泰邨 曾訪南丫島Lamma Grill

另外，有確診者曾該南丫島的「Lamma Grill」餐廳，餐廳位於榕樹灣大園村。該名確診女病人（#9347）現年25歲，住在觀塘安泰邨勇泰樓，在1月9日報告或最後到訪該處。

▼政府向「廟街疫區」發出強制檢測令▼

「譚仔」再上榜

此外，再有「譚仔」上榜， 一名居於石蔭邨仁石樓的男患者（#9415），曾到訪葵芳好爵中心的譚仔雲南米線。

▼1月15日新公布確診者住處及足跡▼

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海港酒家累計三間分店上榜

位於元朗天水圍「T Town South」的海港酒家新上榜，9385號患者曾到該訪餐廳。翻查資料，在過去14天，海港酒家有多間分店曾有確診者到該，包括將軍澳新都城中心1期、旺角始創中心。連計今天上榜的天水圍店，累計有三間分店上榜。