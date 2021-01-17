廟街疫區｜屋宇署︰新填地街26號排水系統欠妥　已向業主發修葺令

油麻地至近佐敦一帶出現大範圍爆發，政府劃分小區強制檢測並收緊門檻，今日（17日）已累計32幢大廈須接受強制檢測。屋宇署就該區樓宇的排水系統回應《香港01》指，發現新填地街26號排水系統欠妥，已根據《建築物條例》向業主發出渠務修葺令，要求其糾正欠妥之處。署方亦指，該區的已被納入第二輪抗疫基金的「視察計劃」，會優先跟進樓宇的視察工作。

圖中是爆疫的新填地街20至26號雙號門牌唐樓，外牆的喉管亦使用開放式水斗。（資料圖片/黃舒慧攝）

佐敦新填地街26號累計有22人確診

早前被要求強制檢測的佐敦新填地街26號，大廈僅得7個單位，但由上月底出現首宗個案開始，已累計有22人確診。而「廟街疫區」昨日及今日，兩日內共增8幢大廈列入強制檢測名單，累計增至32幢。

屋宇署發言人指，近日已派員視察新填地街26號，發現樓宇的排水系統欠妥。署方於本月15日，已根據《建築物條例》向業主發出渠務修葺令，要求其糾正欠妥之處。

▼1月17日 「廟街疫區」增4幢強制檢測大廈▼

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優先跟進油麻地及佐敦疫區樓宇的視察工作

屋宇署又指，政府於去年透過第二輪「防疫抗疫基金」，推行一項為期24個月的措施，由署方委聘顧問公司，主動為全港大約2萬幢樓高3層以上住用或綜合用途私人樓宇，視察其外牆的排水系統，並由去年6月開始實行。而碧街15至27A號、上海街碧荷樓及位於油麻地及佐敦強制檢測範圍內，其合資格的樓宇均已被納入「視察計劃」，亦會優先跟進上述樓宇的視察工作。

▼政府向「廟街疫區」發出強制檢測令▼

便溺污水在任何情況下不可排入開放式水斗

屋宇署表示，根據現行的《建築物（衞生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所）規例》，開放式水斗只可以接收從洗手盆、浴缸等衞生設備排出的廢水，故有別於從坐廁排出的便溺污水 ，一般而言並非傳播病毒的途徑。《規例》亦規定便溺污水，在任何情況下都不可排入開放式水斗。

屋宇署指，對於部分樓宇出現排水管錯駁情況，例如廢水管沒有按規定，設置可防止水封流失的隔氣彎管，而被直接駁至便溺水管，已指示顧問公司，在視察目標大廈外牆的排水系統時，須加緊留意情況，並會按情況採取跟進行動。

然而，今日《香港01》記於現場觀察時，發現金寶大廈及新填地街45A號外牆喉管縱橫交錯，喉管設計與爆疫的新填地街20至26號相近，同樣屬「漏斗式」接駁，部份喉管疑因滲漏雜草叢生。

▼廟街疫區 居民接受檢測情況▼

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屋宇署強調，業主有責任定期檢查和維修樓宇的排水系統，以確保排水系統完好無損。如業主對樓宇的排水系統狀況有疑問，應諮詢合資格的專業人士或承建商。若租戶懷疑單位的排水系統欠妥，例如單位排水口或反虹吸管有異味、排水管滲漏有裂縫等，應盡快聯絡業主，以安排合資格人員或承建商進行檢查及維修。

▼碧街15至27A唐樓須強制檢測▼