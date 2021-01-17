「廟街疫區」金寶大廈新填地45A號用漏斗式渠　喉管長草頂層生樹

新冠肺炎疫情肆虐，港府將油麻地彌敦道、甘肅街、渡船街及佐敦道內大廈列為「指定範圍」，當大廈有一宗個案都要強制檢。「廟街疫區」內的油麻地金威廣場、吳松街金寶大廈、新填地街45A號、佐敦統一大廈B座昨（17日）分別新增一名患者，料今日被列入強制檢測大廈名單。 《香港01》記者今早到場視察，金寶大廈及新填地街45A號外牆喉管縱橫交錯，喉管設計與爆疫的新填地街20至26號相近，同樣屬「漏斗式」接駁，部份喉管疑因滲漏雜草叢生；新填地街45A號頂層更長有樹木，沿着喉管生長，根莖順着外牆延伸，大廈外牆頓變「園景」。

「漏斗式」污水渠非密封 爆疫新填地街唐樓採用

位於吳松街的金寶大廈為唐樓，大廈污水喉設計與爆疫的新填地街20至26號相似，同樣採「漏斗式」接駁，並非密封式設計，部份單位外喉管雜草叢生，懷疑喉管出現滲漏所致，存有「播毒」風險。

新填地街45A號同為唐樓，外牆喉管縱橫交錯，採用「漏斗式」設計，各層喉管都長有雜草，頂樓有一棵長有樹幹的植物沿喉管生長，根莖一直向下延伸。

▼1月17日 「廟街疫區」增4幢強制檢測大廈▼

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疫廈地下海味店老闆：今次仲嚴重過沙士

在新填地街45A號地舖經營海味店的黃老闆表示，經營海味店40年，今次疫情衝擊前所未見，「仲嚴重過沙士」，雖然他並非區住油麻地區，但由於日日到上址開舖，近月已做過3次檢測，「昨日先做完，要開舖，無辦法啦。」他擔心樓上可能已有環境污染，病毒會隨空氣傳播，惟有多做消毒，注意衞生。

▼廟街疫區 居民接受檢測情況▼