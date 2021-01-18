消息：海洋公園須修例拓展收入　水上樂園料8月開幕　將再申撥款

特首林鄭月娥去年在《施政報告》提出「躍動港島南」計劃，重點強調制訂海洋公園「重生方案」，冀利用其近海有利位置，重重教育及保育目標。 消息人士透露，新方案會建議與深水灣及大樹灣行山徑連接，亦希望附近有碼頭能來往園區，由於涉及在園區外收費活動，料將涉及修改《海洋公園公司條例》，需交立法會審議。而重點項目新水上樂園延遲多年後，有望最新今年8月開幕，惟需視乎疫情發展。

▼海洋公園2020年9月推出「森度遊」▼

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▼珍寶海鮮舫將交由海洋公園營運▼

推升級版「森度遊」需改例

消息人士指，海洋公園地理位置猶如「孤島」，倘鄰近碼頭及行山徑能夠與園區連接，將能帶動人流，亦可以舉辦類似「森度遊」升級版的行山活動，惟因相關活動受限於《海洋公園公司條例》，即只能在海洋公園內進行任何商業活動方能收費，故未來須交立法會修例，希望屆時獲支持通過。

另外，《施政報告》中亦提及海洋公園的水上樂園將於今年夏天啟用。消息人士預料，水上樂園最快將於8月開幕，惟需視乎疫情發展，有待當局最終拍板。至於入場收費，則與原有園區不同，具體細節仍有待落實。

海洋公園新水上樂園工程經多次延，圖為去年年中工地情況，政府指有望今年夏開幕。（資料圖片／李澤彤攝）

再申請撥款 料較上次54億少

對於海洋公園的一連串未來發展方向以及新定位，消息人士透露，將需要再尋求政府撥款，惟金額預計比上次獲得的54億元少，其中一半資金將會用作保育及教育上，當中包括於園內設置更多流動攤位、展品及培訓人才等；園外則會研究與不同政府部門及非政府機構合作，舉辦更多講座，且希望由過往較為被動的保育角色，改為主動協助本港水域不同品種生態。

而另一半資金則會運用園區營運，並希望足夠協助過渡至新定位。惟消息人士指，資金是否足夠須視乎疫情發展，以及能否讓園區重開營運。