消息：海洋公園重生方案敲定　3年後免費入場　指定設施逐項收費

海洋公園去年獲政府撥款54億元「吊鹽水」，以償還貸款及營運一年，惟需重新審視其定位並制定初步計劃，特首林鄭月娥在去年底的《施政報告》提出「躍動港島南」計劃，研究海洋公園「重生方案」。 據了解，政府將於周一（18日）交代海洋公園未來發展具體方案，消息人士透露，其中一大亮點將為摒棄現有的固定入場收費模式，改為山下的「海濱樂園」免費入場；山上的「高峰樂園」則設最低消費，且機動遊戲將改為逐一收費。

消息人士指，為針對不同年齡層及顧客群組，海洋公園現時設定額入場收費，成人票價為498元，未來將引入更彈性的收費模式，當中以山下及山上園區劃分。

引招標模式邀商戶入駐 須承擔建築及裝修費用

山下的海濱樂園傾向以低廉價格或免費模式，讓市民入場參觀，且會改為「消閒、餐飲及娛樂」的體驗，除保留現時該範圍所設的水族館、熊貓館等多個展館，其餘場地將以招標形式邀請商戶進駐園區。同時，為減省成本，所有場地的裝修及工程建築費用，將由中標者自行承擔。據了解，當局曾向營運者「摸底」且反應熱烈。

上山玩機動遊戲要用QR code或手帶付費入場

山上的「高峰樂園」方面，每個機動遊戲將改為「逐一收費」，且設有最低消費金額。實際操作上，屆時海洋列車將設閘門，並考慮以二維碼或手帶模式識別山上園區的旅客。

消息人士解釋，收費模式的一大變革，基於過往固定入場收費模式，需依靠數百萬入場人數才達致收支平衡，惟更改模式後，料未來市民的入園次數將增加，且邀請第三方營運者進駐園區經營，公園亦可抽取其固定百分比營業額，從而增加收入。至於實施時間表，倘計劃獲得支持，並獲立法會通過審批，預料最快3年後實行。

此外，據悉海洋公園內的水上樂園，最快於今年8月開幕啟用，日後會另行收費。