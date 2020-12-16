海洋公園遇疫經營虧損倍增至11.7億元　表現歷來最差

海洋公園財政狀況不濟，今年5月底獲注資54億元，作還債及營運用途。該園今天（16日）公布截至2020年6月30日止，2019/20財政年度業績報告，該園去年度經營虧損淨額約11億7,190萬元，虧蝕較前一年度擴大約一倍；但園方6月底前，已收到政府批出約30.8億元的補助金，助海洋公園由虧轉盈，年度錄得盈餘19.2億元。

疫情下，公園多次經歷關閉、重開，公園在2019至2020財政年度錄得220萬入場人次，較前一年度的570萬人次下跌61.7%。（資料圖片）

海洋公園財政狀況引起各界關注，建築多時的水上樂園花去高額資金、面對重債但疫情下未能開園，最終要港府注資54億多元「續命」。海洋公園今天（16日）公布，截至2020年6月30日止的2019/20財政年度業績報告。去年度該園經營虧損淨額約11億7,190萬元，總虧蝕較去年度增加5億8,380元，但值得一提的是，該園6月前已收港府批出約30.8億元的補助金。最終助海洋公園由虧轉盈，反錄得19.2億元盈餘，是連蝕4年後首次錄盈餘。

入場人次大跌6成 僅220萬人次入場

海洋公園指，2020年上半年受新冠疫情影響，公園需暫停開放139天，並顯著降低整體客容量，加上入境旅客量大挫，去年度僅得220萬人次入場，較前一年度的570萬人次下跌61.7%，而相關入場、餐飲和商品收入及其他園內消費亦因而大幅下滑，期內錄得7億1,710萬港元收入，較2018/19財政年度的12億3,490萬港元減少58.7%。

海洋公園行政總裁陳善瑜表示，公園年5月獲批的54億港元政府撥款後，公園所有項目及活動亦以彈性及快速反應方式推行，公園2019/20財政年度的營運開支，得以減少17.1%，降至12億7,940萬港元。現時，海洋公園正積極配合政府重新審視該園工作。海洋公園亦會配合政府近日發表的「躍動港島南」計劃，與南區的各個旅遊景點合作，發揮協同效應，包括以非牟利方式，幫助活化和保存珍寶海鮮舫。

除海洋公園外，本港另一大型遊樂設施迪士尼樂園表現亦欠佳。若比較兩園的營運表現，海洋公園去年度經營虧損雖達11.7億元，但翻查資料，迪士尼樂園曾於2008年度錄得逾15億元虧損，2009年度亦錄得逾13億元虧損。