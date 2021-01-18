確診大廈｜強制檢測大廈續爆疫　寶石戲院大廈兩星期累計15人中招

本港第四波新冠肺炎疫情持續，截至周日（17日）凌晨，衞生防護中心公布單日新增確診個案55宗，其中51宗本地個案中，有16宗為源頭不明，九龍區佔7宗，新界佔5宗、港島區則佔4宗。 其中，紅磡安泰大廈、深井麗都花園2座再新增1宗無源頭個案，被列為須強制檢測大廈。而早前被列作須強制檢測大廈的紅磡寶石戲院大廈A座、柴灣峰華邨曉峰樓，疫情爆發仍未停止，亦再新增1宗無源頭個案。 此外，欽州街溫暖護老院1名院友亦是無源頭個案，由於未知其他院友目前情況，故同層院友被送往亞博館中心接受檢疫。

新增的16宗源頭不明個案中，其中一個無源頭個案，為位於欽州街的溫暖護老院院友（編號：9554），由上周四（14日）開始咳嗽，院舍遂安排檢測。患者一直在院舍住，主要在房間活動，平日沒外出，亦無人探訪。由於衞生防護中心未知其他院友情況，故同層院友被送往亞博館中心接受檢疫。

資料顯示，九龍區錄得最多無源頭個案，合計有7宗、新界佔5宗、港島則佔4宗。被劃成「強制檢測社區」的油麻地佐敦廟街爆疫區，源頭不明個案佔2宗，分別為油麻地懷高大廈（編號：9524）及常安大廈（編號：9549）。須注意的是，另1宗位於油麻地北海街17號的源頭不明個案（編號：9513），雖然並非處於「強檢社區」範圍，但距離上僅一街之隔。

▼1月17日 「廟街疫區」增4幢強制檢測大廈▼

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紅磡寶石戲院大廈A座過去14天累計4宗無源頭個案

早前被列作須強制檢測大廈的紅磡寶石戲院大廈A座，亦再新增1宗無源頭個案（編號：9532），該名女患者於1月10日發病。若連同新增3宗有關連個案，該大廈於過去14天已有15人確診，其中4人更是無源頭個案。

而醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞昨日（17日）表示，明愛醫院舒緩病房的一名護士昨日初步確診，其居所在油尖區強制檢測範圍，在接受檢測時方發現初步陽性。她認為，由於護士工作上毋須接觸確診者，故似乎較大機會於社區受感染，但她未有公布護士的居住大廈。

此外，相距「強檢區」較遠的油麻地碧街21號（編號：9528）、牛頭角樂華北邨欣華樓（編號：9551）亦出現無源頭個案。

▼廟街疫區 居民接受檢測情況▼

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安泰大廈、麗都花園2座列為須強制檢測大廈

紅磡安泰大廈亦新增1宗無源頭個案（編號：9542），該名90歲女患者於1月12日發病。而該大廈於過去14天已有5人確診，包括曾逗留大廈的2宗個案，2宗有關連個案，以及1宗無源頭個案。因此該大廈已累計2宗無源頭個案，被列為須強制檢測大廈。

▼1月17日報告確診者住宅大廈名單及行蹤▼

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至於新界方面，深井麗都花園2座亦新增1宗無源頭個案（編號：9534），早前亦有1宗無源頭個案，因此被列為須強制檢測大廈。計算其他有關連個案在內，該大廈於過去14天已有4宗個案。

而元朗亦新增3宗無源頭個案，分別為新田東鎮圍 （編號：9514）、水邊圍邨湖水樓（編號：9515）、朗屏8號1座 （編號：9558）；荃灣綠楊新邨R座亦新增1宗無源頭個案（編號：9550）。

柴灣峰華邨曉峰樓新增1宗無源頭個案

另外港島方面，早前被列作須強制檢測大廈的柴灣峰華邨曉峰樓，亦再新增1宗無源頭個案（編號：9526）及有關連個案（編號：9504）。該大廈14天內已有2宗無源頭個案，3宗有關連個案，合計已有7人確診。而柴灣興華(二)邨安興樓（編號：9537） 、上環盈峰一號（編號：9538），亦首次出現無源頭個案。