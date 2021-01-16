確診大廈｜患者住址全覽　將軍澳4患者居君傲灣　叠翠軒　景桃樓

新冠肺炎疫情未息，衞生署周五（15日）公布新增38宗個案，政府晚上更新確診者住所及行蹤資料，將軍澳區一日內有4人確診，涉及三屋苑，將軍澳景林邨景桃樓一名兩歲確診男童，報稱曾在區內的君傲灣2座居住；叠翠軒2座亦有新增個案。 若以港九新界劃分，14宗源頭不明個案中，一半來自九龍區，新界佔四宗、港島區則佔三宗。港島區無源頭個案分別來自柴灣悅翠苑、鰂魚涌康怡花園N座，以及柴灣峰華邨曉峰樓；曉峰樓累計已有兩名無源頭個案，且屬同層的同號數單位，故周五（15日）被列強檢名單。

2歲男童報住景林邨景桃樓及君傲灣2座

將軍澳景林邨景桃樓在周一（11日）被政府列為強制檢測名單，住戶最遲須在周四（14日）完成檢測。1月15日，該大廈新錄3宗個案，累計8人染疫。

景桃樓新增確診者包括一名源頭不明、無病徵的50歲女子（個案編號：9452），以及兩名在周二（12日）發病的關連個案，分別是一名在64歲男子（個案編號：9424）及一名兩歲男童（個案編號：9427），男童報稱另一住址為將軍澳君傲灣2座。

與景桃樓相望的將軍澳叠翠軒2座，出現首宗個案，為一名48歲無病徵男確診（個案編號：9453），他與本地個案有流行病學關連。

新填地區疫情擴大 23號唐樓首現患者

若以港九新界劃分，1月15日新增14宗源頭不明個案中，九龍區佔了一半（7宗）。當中兩宗來自爆疫的油麻地新填地街，均是無病徵個案，分別是住在新填地街23號的46歲男（個案編號：9445），以及住在新填地街24號的56歲男（個案編號：9441）。

紅磡兩幢大廈出現無源頭個案，包括本月9日發病的安泰大廈37歲女住戶（ 個案編號：9436）；以及紅磡源成大廈的40歲男士（個案編號：9437），他周一（11日）發病。另外，尖沙咀華寶大廈B座亦有一名32歲女士（個案編號：9440）確診，她周二（12日）發病，亦是源頭不明。

▼政府向「廟街疫區」發出強制檢測令▼

鰂魚涌康怡花園N座少年確診

港島區錄得三宗源頭不明個案。柴灣悅翠苑一名75歲伯伯（個案編號：9434），他周三（13日）不適；鰂魚涌康怡花園N座一名15歲男生確診（個案編號：9444），他在周二（12日）發病。 二人均是近期屋苑新增個案。南區鴨脷洲海怡半島怡韻閣亦錄得一名確診者，為一名26歲男子（個案編號：9433），他在周二（12日）發病，為關連個案。

1月15日，南區鴨脷洲海怡半島怡韻閣亦錄得一名確診者。（資料圖片）

柴灣峰華邨曉峰樓繼早前確診的一家四口，周五（15日）再有一名源頭不明的64歲男子（個案編號：9420）確診，大廈被列強檢名單。新增確診者上周六（9日）發病，與早前確診家庭屬不同層的同號數單位。

▼1月15日新公布確診者住處及足跡▼

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1月15日，上水清河邨清頌樓有一名68歲男子確診，他在周一（11日）發病。（資料圖片）

新界有4宗無源頭個案 上水清河邨累計五人確診

新界區則有四宗源頭不明個案，除了上述提及的景桃樓無病徵50歲女子（個案編號：9452），另有一名68歲男子（個案編號：9438），他是上水清河邨清頌樓住戶，周一（11日）不適，是清河邨近期第五名確診者。同邨確診者中，有一名56歲清潤樓女住戶（個案編號：9191），報稱在12月29日發病，她屬關連個案，資料顯示她另一住址為早前錄得3宗個案的深水埗富昌邨富悅樓。



另外，屯門蝴蝶邨蝶意樓及荃灣聯仁街18號分別錄得一宗源頭不明個案。聯仁街18號住戶是一名53歲女子（個案編號：9442），她在周二（12日）發病。蝶意樓的58歲男住戶（個案編號：9421）則在本月10日發病。