廟街疫區｜確診大廈將強制檢測　區議員指未及時檢測現屬亡羊補牢

近日在油麻地錄得的新冠肺炎個案數字急增，過去兩周新填地街20至26號的相連大廈累計有28宗確診，附近上海街163至165號碧荷樓亦要強制檢測，鄰近在廣東道和廟街等大廈亦多宗個案。一個星期內，當局最初只將新填地街26號納入強制檢測大廈，後來包括20至26號大廈，昨日早上安排居民撤離檢疫。 今天（15日）政府宣布要求彌敦道、佐敦道、渡船街和甘肅街一帶，只要有一宗或以上個案，居民均須強制檢測。 當區區議員表示，擴大檢測範圍固然是好，形容為亡羊補牢。他指，局方往往未有讓他們得悉有關資訊，而且區內情況複雜，局方未必了解清楚，促加強溝通。

當局早期向新填地街20號、22號、24號和26號發出強制檢測。（黃舒慧攝）

政府上周五（8日）只向新填地街26號發強制檢測公告，油尖旺佐敦北區議員何富榮表示，當時有向當局反映20至26號的雙數唐樓為一幢相連大廈，居民會共用同一樓梯和大門出入，希望涵蓋20至26號。他引述專家指大廈喉管或有問題，屋宇署視察後發現有和廢水管相關的違規情況。當局本周二（12日）指考慮到新填地街20號至26號互通，改為全部居民須強制檢測。

日前有專家指，舊式唐樓的衛生情況較差，有機會在小區出現疫症爆發，建議在相關小區進行大型強制檢測。

油尖旺佐敦北區議員何富榮表示，擴大檢測範圍固然是好，形容為亡羊補牢。（資料圖片）

何富榮表示，擴大檢測範圍固然是好，擔心類似的舊式唐樓有很多劏房戶，屬「三無大廈」，即沒有法團、沒有任何形式的居民組織及沒有聘用物管公司，鄰近排檔，衛生情況惡劣。他認為，當時未有為新填地街檢測，現時採取小區強制檢測是亡羊補牢。

對於昨天居民撤離檢疫，他表示並不反對做法，惟不滿當局沒有通知區議員，令他們難以向居民解釋。他指出，區內有約一半人口非華裔，有南亞裔不懂英語，情況複雜，局方未必了解清楚，促加強溝通，提高訊息透明度。他又擔心當局人手不足應付全區檢測。