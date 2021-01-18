新冠肺炎│中大指80%康復者現呼吸困難、記性差、脫髮等後遺症

本港新型肺炎冠狀病毒疫情持續，香港中文大學研究發現，腸道微生態與病情的嚴重程度息息相關。中大醫學院跟進了30名本港新冠肺炎病人感染後6個月的情況，發現當中80%病人仍持續出現記性差、失眠、呼吸困難和脫髮等後遺症。 中大又發現，新冠病人腸道內的「壞菌」較多，亦缺乏可調節免疫力的益菌。即使病人康復出院，腸道微生態失衡的情況仍然持續，導致免疫力下降，與「長新冠」有密切關聯。 研究團隊認為如改善腸道微生態，可增強抵抗力，相信可減低患上新冠肺炎風險。建議市民避免進食有大量添加劑的食物、代糖及不必要抗生素，以維持腸道微生態，並可增強抵抗力。

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跟進30康復者當中三成有疲倦、記性差、失眠、呼吸困難和脫髮等症狀



中大醫學院研究團隊跟進了2020年2月至4月期間住院的30名新冠肺炎康復者，當中30%患者有長期病，76.7%曾服用抗病毒藥物。發現當中80%成病人仍持續出現疲倦、記性差、失眠、呼吸困難和脫髮等症狀，三分之一受訪者更有三種以上的症狀。中大醫學院內科及藥物治療學系腸胃及肝臟科助理教授麥詠欣指，更有患者因出現呼吸困難而難以如患病前進行行山等運動。

另外，團隊又於去年2月至5月，向本港100名新冠肺炎患者，收集糞便及血液樣本，當中41人於住院期間提供多次糞便樣本，其中27人於病毒清除後30天，仍有提供樣本；團隊亦與78名沒有感染新冠肺炎的人士提供的樣本作比對。

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腸道微生態持續失衡會致「長新冠」狀態



結果發現，與沒有感染的人士相比，新冠病人腸道內的「壞菌」較多，例如活潑瘤胃球菌、扭鏈瘤胃球菌等；並缺乏已知能夠調節免疫力的「好菌」，例如 普拉梭菌、真桿菌等，其中普拉梭菌與新冠肺炎病情嚴重程度有關。

中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟教授指，如果「好菌」的數量愈多，愈少發炎的狀況。如果患者腸道微生態失衡，發炎指數增加，或引發「細胞因子風暴」。她又表示，患者病毒清除後30天，「好菌」的水平仍然偏低，相信腸道微生態的持續失衡可能導致「長新冠」狀態。

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改善腸道微生態減染疫風險 應「由細做起」



中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮則稱，早前其研究指40%港人腸道微生態失衡狀況與新冠患者類似，形容情況令人擔憂。他建議市民避免進食大量添加劑的食物、代糖及不必要抗生素，因會破壞腸道微生態；而帶氧運動亦可改善腸道微生態。

他又指，由於部份「好菌」由小朋友時期已存在於腸道，因此「小朋友比成人、長者更易改善失衡，應該由細做起」。他又不贊成市民麻木服用健康產品，因不少「好菌」是難以從飲食中攝取。而治療方案方面，陳認為全面的治療方案不應單是清除病者體內的新冠病毒，亦須恢復腸道微生態平衡，減少「長新冠」的風險。