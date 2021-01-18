新冠肺炎｜梁子超指單次檢測截斷傳播鏈不設實際　倡每3至5日檢測

油麻地佐敦「強檢小區」由去年12月底至昨日，累計有近百宗確診個案。呼吸系統科專科醫生梁子超在商台節目《在晴朗的一天出發》分析，當區爆疫由三大高危因素引起，包括出現大型建築地盤群組、建築工人不少是少數族裔，以及區內大量三無大廈和劏房。他認為，單靠一次檢測截斷傳播鏈不設實際，建議為出現確診個案的高危大廈居民，每3至5日再做檢測。 油尖旺區議員陳嘉朗表示，當局目前未能掌握住戶名單，只能拍門尋人。

▼1月17日 「廟街疫區」增4幢強制檢測大廈▼

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梁子超認為，目前防控措施仍存大漏洞，解釋指病人潛伏期由1日至21日不等，但強制檢測不能把居民長時間隔離，強調單靠一次檢測截斷傳播鏈不設實際，當社群在潛伏期仍不斷有接觸，則有機會繼續傳播。



當區應派工程人員檢查渠管及環境衛生

對於區內劏房問題，他認為當區應派工程人員檢查渠管及環境衛生，若有需要應重覆或密集式篩檢；若渠管有問題，則需要安排整座大廈居民強制檢測，以及安排異地隔離。當居民重返居所，他認為應為住客進行健康監察，一有新個案立即介入及移除傳播源；即使是出院居民，他建議為他們驗糞便，檢視有否傳播性，透過渠管播毒。

他又建議，區內居民近日減少跨家庭接觸及減少外出，加強消毒單位去水渠，有病徵時要馬上求醫。

梁子超認為，單靠一次檢測截斷傳播鏈不設實際，建議為出現確診個案的高危大廈居民，每3至5日再做檢測。（資料圖片）

區議員：當局目前未能掌握住戶名單 只能拍門尋人



此外，油尖旺區議員陳嘉朗表示，新納入強制檢測的渡船街18號，屬唐樓及有劏房，居民不少是來自菲律賓、印度、巴基斯坦等，幸好業主負責任，當收到政府通知後，立即通知其租客。

當局目前未能掌握住戶名單，陳嘉朗坦言多只能拍門尋人，但他稱無論是衛生署及民政署均不會主動通知區議員確診個案，故即使較熟悉當區情況的區議員願意協助，也出現滯後情況。他又指，佐敦北仍有不少性工作者出沒，擔心若是非法入境者，因無身份證下更不會主動檢測，希望入境處及警方介入。