新冠肺炎｜聶德權：去年底起機場揪38確診　等檢測結果時間短一半

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港府要求抵港人士要在機場等待至有陰性檢測結果才可離開。公務員事務局局長聶德權今日（18日）指，自去年12月22日至今年1月15日，於機埸檢測到的確診數字為38宗。 另外，由去年12月31日開始，政府委托承辦商在機場設實驗室作核酸檢測，旅客在機場等候時間由以往須7至8小時，縮減至3至4小時。

聶德權今日表示，目前所有機場抵港人士抵港後必須進行核酸檢測，一般人士採樣後要有陰性結果才可離開前往指定酒店檢疫。就採樣安排，去年12月15日起已由旅客自行提供深喉唾液樣本，改至專人採樣的咽喉及鼻腔拭子樣本，他指「樣本質素上比較有保證」。而自去年12月22日至今年1月15日，於機埸檢測到的確診數字為38宗。

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他又稱，由於機場仍實施「檢測待行」，即有陰性結果才能離開，故政府有留意檢測技術，「希望可以有一個快速而可靠嘅檢測技術」，便利旅客。去年12月31日開始，政府委托承辦商在機場設實驗室作核酸檢測，旅客在機場等候時間縮減至3至4小時。

另外，旅客完成檢測有陰性結果後，21日內曾於中國內地以外逗留人士，須乘搭政府安排交通，前往指定酒店檢疫21日。抵港人士檢疫期間亦須在酒店進行兩次檢測，包括抵港後12日，以及第19日或第20天。

聶德權指，檢測同樣以專人採樣方式進行。自去年12月22日至今，酒店共發現38宗確診個案，35宗通過第12天檢測發現；有3宗則是在第19天檢測中發現。

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