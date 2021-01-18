新冠肺炎│的士加裝保護屏障　司機：唔怕周圍都有飛沫

新冠肺炎疫情下，前線的士司機不時接觸各類市民，被列為需強制檢測的群組，否則不得駕駛的士營業。皇冠汽車今日﹙18日﹚宣布，引入一款可安裝於新一代豐田金豐混能的士司機駕駛位置的保護屏障，以加強對的士業界及乘客的健康安全保障，並預計在農曆新年後，會有100輛已安裝屏障的的士陸續投入服務。 有安裝了保護屏障的司機表示，疫情下駕駛時擔心受感染，但安裝屏障後則更安心，｢後面有人打噴嚏，啲飛沫都唔會飛到周圍都係｣。他又指，疫情下生意大減六成，但相信屏障有助提升客人信心，相信生意可多一成。

皇冠汽車預料，農曆新年後，會有100輛安裝了屏障的的士陸續投入服務。的士司機祥哥示範清潔的士及屏障。（張浩維攝）

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由豐田汽車設計 在日本製造

皇冠汽車表示，保護屏障由日本豐田汽車負責設計，在日本製造，專供新一代豐田金豐混能的士使用。皇冠續指，保護屏障以軟身阻燃透明物料製造，包圍司機左方和後方位置，設計上亦預留空間，供司機處理車資。售價方面，皇冠指保護屏障零售價連安裝費大約1,500元，在皇冠預約安裝需時大約30分鐘。

已駕駛的士22年的祥哥，安裝了保護屏障約一個月，他表示現時無輪自己或乘客，都感覺更安心，｢好多客上嚟話感覺安全啲｣。他解釋，過往不時有乘客在車內咳，或打噴嚏，即使有打開車窗，但疫情下始終擔心受感染，尤其憂慮會傳染至家人。不過在安裝屏障後，他形容與乘客｢隔開咗｣，｢後面有人打噴嚏，啲飛沫都唔會飛到周圍都係｣。

祥哥又指，疫情下乘客擔心的士衛生問題，而且司機與乘客距離始終沒有1.5米距離，即使勤勤清潔車廂，但生意始終大跌六成。他表示，加裝屏障後相信有助提升客人對的士的信心，估計生意可增加一成。

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農曆新年後增至100輛的士安裝

皇冠汽車表示，已向運輸署介紹保護屏障，強調不會影響車輛構造及行車駕駛操作，並開始接觸的士業界，初步反應正面，決定送出100套保護屏障 (連安裝) 予主要的士業商會。皇冠指，預計大約農曆新年後，100輛已安裝屏障的的士將陸續投入服務。

不過現時的屏障只適用於新一代豐田金豐混能的士，現時市面上大約有1,500輛，就此皇冠汽車表示，正透過日本其他供應商，物色類似的保護屏障，暫時已有供應商計劃生產類似產品。

皇冠汽車屬英之傑集團旗下，該集團大中華區董事總經理劉啟成表示，疫情反覆不定，希望屏障可為的士業界，提供額外保障，令業界及乘客更安心。

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