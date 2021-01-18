柴灣峰華邨曉峰樓爆疫　共5單位8人確診　張竹君憂出現垂直傳播

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心今日（18日）宣布新增107宗確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，柴灣峰華邨曉峰樓13號室一共有3個單位曾確診，共涉及8名病人。因此擔心大廈或出現垂直傳播的情況，稍後有關部門及專家會到現場視察。

據現場消息，港大微生物學系講座教授袁國勇已到曉峰樓視察。

3個13號室單位有住戶確診

張竹君表示，早前被列作強制檢測大廈的柴灣峰華邨曉峰樓，連同今日新增的2個單位，現時一共有5個單位受影響，涉及共11名病人，部分病人已送往檢疫中心。其中，13號室一共有3個單位曾確診，共涉及8名病人。

港大微生物學系講座教授袁國勇已到曉峰樓視察。（黃偉倫攝）

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張續指，該3個13號確診單位，並非與另外兩個單位相連，但其中一個單位與13號單位同層。她擔心出現垂直傳播的情況，指有關部門及專家會稍後到現場視察。此外，政府當局亦將於今日到峰華邨領取樣本。

而根據衞生防護中心昨晚（16日）公布的確診住戶名單，以及更早前的資料顯示，該大廈14天內有2宗無源頭個案，3宗有關連個案，合計已有7人確診。

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