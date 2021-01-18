休班警性侵6女童案　指遭14歲事主擁抱　或收錯訊息而犯非法性交

毒品調查科男警，於2017年至2018年間休班期間，在社交媒體認識6名11至14歲女童，多番性侵她們。其中一名與男警以夫妻相稱的13歲女童，見面數次後，更在公園內站著性交。男警早前承認非禮和非法性交等共8罪。辯方今（18日）在區域法院替男警求情，向事主致歉，惟指其中一名與男警消遣後發生性行為的14歲少女，案發前曾擁抱男警，或向男警發放錯誤訊息。法官聽取求情後，把案件押後至本月27日判刑。

35歲被告余俊鑫，早前承認2項向16歲以下兒童作出猥褻行為、1項管有兒童色情物品、3項非禮及2項與16歲以下非法性交罪。本案共涉6名事主，年齡介乎11至14歲女童。

指事主C已接受另一段關係

辯方求情時指，被告深感後悔，亦向事主道歉。辯方續指，其中一名與被告發生非法性行為的事主C，當晚曾擁抱被告，或向被告發出錯誤訊息。此外，被告本已離開，但C又著被告送她回家，被告當時非有計劃犯案。辯方亦指，C案發後結織男友，顯示她已接受另一段關係。

被告共獲20封嘉許信

法官亦問及，被告在警隊的工作是否影響判刑。辯方回應指，被告共獲約20封嘉許信，又指被告工作勤奮和負責任，加上認罪避免事主作供，望認罪可獲三分一的減刑外，獲得更多刑事扣減。

被告在2017至2018年間性侵6名女童的經過。(詳看下圖)

與11及12歲女童同時交易

案情指，被告於2017年至2018年間，在Facebook及Instagram結識多名女童。而他因和一名「兼職女友」女童J 的交往，而令事件曝光。

被告於2018年2月起，與當時12歲J談及交易，J同年5月答應帶12歲的X及11歲的Y外出交易。惟J最終未有應約，只有X、Y赴約。她們在在停車場梯間跟被告見面，期間被告對Y上下其手，Y並替被告口交。被告亦有摸X，但對方拒絕替被告口交，只替他手淫。被告事後給予兩人各200元。

J母之後從女兒的手機發現3女童援交一事，向校方求助及報警。警方於2018年6月拘捕被告，在其電話發現另外3名受害女童Z、A及B。

向另一12歲女童Z索私處照

案情續指，被告於2017年底認識12歲女童Z，Z透露她將升讀中一。被告要求成為Z的男友，又與對方在通訊中以丈夫妻子相稱。Z在被告要求下，發送胸部及私處等照片，惟她不勝被告煩擾，最後封鎖被告帳戶，故兩人從沒有真正碰面。警方其後在被告的電話中，找到28幅相關照片。

初見女童A即濕吻

此外，被告於2018年初結識14歲女童A，同樣要求成為對方的男友。他們之後在一屋邨的梯間見面，當時被告不顧A意願與她濕吻，又隔著褲摸她的私處。被告數日後向A傳短訊，著A另覓較簡單的伴侶。

與事主B公園站著性交

而被告亦於相約時間，認識13歲女童B，亦要求成為B的男友，B也認為與被告親密如夫婦。他們在2017的平安夜，首次在公園見面，被告吻及摸B的胸部。翌年初，兩人再在公園見面，被告再重施故技，又伸手入B的褲內摸她私處。數月後，被告在公園見面時拉下B的褲子，戴上避孕套，以站着的姿勢跟B性交。

與女童C蘭桂坊消遣後梯間性交

而被告於2018年7月，與朋友及14歲女童C等在蘭桂坊喝酒消遣。被告送酒醉的C回家，卻把C拖入梯間，並在沒有戴孕套的情況下與她發生性行為。C曾抗拒推門欲離開，但遭被告拉住，C至完事後才回家睡覺。

惟C的母親發現躺在床上的C，其底褲套在一隻腳上，其私處更出現紅腫，大腿沾有白色液體，於是報警，被告同年8月被捕。

案件編號：DCCC 1/2020