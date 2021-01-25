外展訓練船志風號退役廿載　前教練夾資出書　勉港人風浪中別氣餒

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-25 08:00

香港外展訓練學校的志風號，曾是叱吒一時的外展訓練船，在1981年啟航，2000年退役，「孕育」逾萬學員。20年過去，志風號早已出售且沉沒，但一班時任教練、船員及學員，決意在香港的動盪時刻，斥資出書分享船上經歷及得著，希望勉勵港人在風浪及逆境中，不要氣餒，保持信心「再起飛」。

左起為《志風號：外展精神的摇籃》編委李智明、葉志成及黃偉建。（羅國輝攝）

每次36參加者上船 須學習適應船上生活

志風號退役20週年，十多位志風號前教練、前船長及前校長，花一年多時間合撰《志風號：外展精神的摇籃》一書，記下為青少年提供外展訓練機會，培訓他們發展領導才能的點滴，希望將教導他人成長及跳出舒適區的經歷分享，勉勵港人在風浪及逆境中別氣餒。

志風號是賽馬會在1970年代捐款建造，由香港外展訓練學校擁有，負責提供海上訓練。除船長及數名船員外，志風號每次會安排約36名參加者上船，平均分三隊，每隊設一名教練，去程參加者須學習適應船上生活及航行事宜，回程時由學員負責分工，多年來「孕育」逾萬名學員。

「亂世見真章」認識自己、發掘優缺點



大海多變，風浪難料，船上旅程不時都有驚心動魄的畫面，《志風號》編委之一的葉志成直言「亂世見真章」，在危難中更能將自己的優點、缺點都看得通透，亦看到人性，「有人會以暈船為由，坐在一旁休息，但亦有團友會堅持崗位，極端天氣及情況下，人性更真實。」同屬編委的李智明亦形容，志風號是讓參加者更認識自己、發掘優缺點的工具。

翻起大浪，甚至海水入船艙，誰又能獨善其身？葉志成最大的體會是：「即使天氣（外在環境）不好，也要自尋出路，令自己可以生存下去。你不可以不理會、不作任何行動，但結果要一起承擔，船有事，大家都有危險。」

《志風號》編委黃偉建建議港人多歷練及裝備自己，將逆境轉化為動力對抗。（羅國輝攝）

另一編委黃偉建，當年在五星級酒店做救生員，偶然機會下認識志風號，以學員身參與其中，深受感動，「原來只要保持意志，差的環境中更可發揮人的極限能力」，啟發他不停步挑戰自己，參與其他體驗旅程，並投身成為外展訓練教練：「旅程中會承受壓力，適應環境轉變，但那18天是改變一生，認識自己更深，有當年被社工半呃半哄上船的邊青學員，多年後偶遇，都很感激當時船上的訓練。」



修例風波、疫情、國安法 須轉變心態、轉化逆境為動力

籌備出書期間，先後經歷反修例風波及疫情，葉志成寄語港人團結及做好本份，在逆境中等待順境來臨；黃偉建則認為，「無人知明天有無風暴、雷擊、海龍捲，但都要抱著正面心態，發掘自己的潛能」，他建議港人多歷練及裝備自己，「經歷修例風波、疫情，都在意料之外，再有國安法，幾乎停頓，疫情下失業等，即使選擇移民，都避不到疫情，無人可以倖免，所以要歷練，加強自己的意志......因應社會大氣候及外圍條件開始轉變，自己要分析狀況，做好準備轉型、轉變心態，將逆境轉化為對抗的動力。」