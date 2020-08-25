社會事件與疫情令大專生受壓　浸大推網上輔導計劃改善心理健康

社會及疫情夾擊下，青少年精神健康狀況令人關注。浸會大學社會工作系推出名為「Rest Online網上輔導計劃」，透過向大專生教授認知行為治療等，了解自己的負面情緒及行為，從而舒緩大專生面對學習及個人成長的壓力。計劃為期兩年，正招募280名大專生參加，首階段已有26名學生參加，不少是疫情下面對求職困難、與家人矛盾加劇的問題。

社會及疫情夾擊下，青少年精神健康狀況令人關注。（資料圖片／歐嘉樂攝）

新冠肺炎疫情下，百業蕭條，失業率處於高位。浸大商學院應用經濟學專修三年級生陳紫倩表示，暑假以往都是商科生尋找實習的黃金時間，不過，整整兩個月她都未能求得一職。她坦言，對此感到自責及不開心，歸因於自己履歷與能力遜色有關。

紫倩坦言，這段時間經常感到緊張，睡眠質素差，頻頻檢查電郵信箱，又會長期開啟手提電話，「驚錯失任何機會。」後來，她運用學習過的認知行為治療，去疏理及分析自己的負面情緒，慢慢調整心理狀態，明白經濟環境差，令實習位「一職難求」，倒不如學習技能積極裝備，增強自己的實力。

有大專生指，受到疫情影響，社會經濟差，暑假實習位難求，令人感到沮喪。（資料圖片／歐嘉樂攝）

浸大推網上輔導計劃 提供280個名額

浸會大學社會工作系獲教資會撥款約90萬，於今年六月啟動「Rest Online網上輔導計劃」，為心理壓力水平評估處於輕度至中度的大專生，提供為期十周的線上線下輔導服務。

網上服務包括為期八星期，每周一節的線上單元、網上論壇、自我評估等，令參加者學習透過認知行為治療，幫助大學生分析經歷的事件，了解對個人思想及行為的影響，去加強大專學生壓力管理技巧，改善他們的心理健康。線下服務由一名香港心理衛生會輔導員負責，提供兩次面談及一次電話傾談服務。整個計劃為期兩年，費用全免，首階段有26名大專生參加，目標是招募280人。

浸大社會工作系副教授潘佳雁指，社會運動及疫情令年輕人受壓，大學心理輔導服務需求增，促政府向大學增加資源，增加聘請輔導員。（浸大提供）

社會運動與疫情令年輕人受壓 輔導服務需求增促增資源

社會工作系副教授潘佳雁表示，最近有研究反映，約三至五成大專生面對心理壓力問題，認為與社會運動及疫情有關，亦令心理輔導需求大增。不過，她指，粗略估計，本港大學輔導員與學生的平均比例為1:1,342，而美國的相關比例為1:430，是香港約3倍，反映大學輔導員人手非常不足夠。

她認為，網上輔導服務能夠以最少人手，去充分照顧更多學生，同時吸引年輕人使用。她認為，面對服務需求增加，建議政府應增撥資源，令大學聘請足夠的輔導員應對。