疫情下網絡釣魚攻擊增35%　生產力局倡企業設在家工作保安指南

撰文： 鄭秋玲 最後更新日期： 2021-01-19 14:22

新冠肺炎疫情下網絡活動增加。生產力促進局今日（19日）公布，轄下香港電腦保安事故協調中心，去年共處理8,346宗網絡保安事故，按年下跌12%，但涉及網絡釣魚攻擊有3,483宗，按年急增35%，佔整體事故總數的48%。 中心相信網絡釣魚攻擊與疫情期間線上活動增加有關，如市民多使用網絡會議、遙距學習、線上購物等，令犯罪分子有機可乘。部份網絡釣魚更會偽冒衞生組織，發布疫情最新訊息、要求比特幣捐款等，同時亦有針對網上外賣平台的攻擊。生產生促進局建議，企業須為新常態制定網絡保安策略，並向員工提供在家工作 、網絡會議方面的網絡保安指南。

生產力局數碼轉型部總經理兼HKCERT負責人陳仲文先生（右）及生產力局HKCERT資訊保安顧問羅恩諾（左）。（生產力局提供圖片）

生產力局數碼轉型總經理陳仲文形容，2020年是數碼轉型的分水嶺，在疫情的影響下，企業和生活方式，迅速轉向非接觸式解決方案，如遙距工作學習、線上購物、使用流動金融服務等。新常態下的網絡攻擊，包括入侵網絡會議、攻擊遙距存取、網絡釣魚和勒索等亦同時出現。生產力局建議，企業應制定新網絡保安策略、監察第三方保安風險、採用加強驗證等，及加強員工網絡安全意識，如提供「在家工作」的網絡保安指南。

香港電腦保安事故協調中心，去年共處理8,346宗網絡保安事故，按年下跌12%，但當中網絡釣魚攻擊有3,483宗，按年上升35%，佔整體48%。（生產局提供文件截圖）

今年生產力局將特別關注流動支付，可能成為被攻擊目標，有三間虛擬銀行曾遇到不同保安事件，包括系統負荷超載、DDoS攻擊和數據洩漏。另外，新技術如5G、物聯網和人工智能的應用，也可能導致更多系統或數據流量，暴露在不可信的網絡中。該局預計，有針對性和有組織的網絡攻擊，將會於2021年激增。香港電腦保安事故協調中心資訊保安顧問羅恩諾提醒，5G家居使用者，需留意網絡加密程度及定期更新。

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