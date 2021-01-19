失業率｜最新失業率升至6.6％　約24.6萬人失業　創逾16年新高

撰文： 袁澍 黃詠榆 最後更新日期： 2021-01-19 17:05

新冠肺炎疫情反覆，重創各行各業，財政司司長陳茂波周日（17日）已經預告勢破16年高位。政府今日（19日）公布最新失業率，2020年10月至12月的失業率升至6.6%，較上一期（9至11月）數字升0.3個百分點，創近16年新高，最新有24.58萬人失業。

對比其他國家及地區的同期數字，美國去年12月的失業率數字是6.7%，加拿大去年11月的失業率數字為8.9%，而新加坡、澳門及台灣同期失業率僅約3%至4%。

政府上月公布10至11月的失業率為6.3%，失業人數超24萬人。（資料圖片／梁鵬威攝）

根據統計處的最新失業率數字，2020年10月至12月的失業率6.6%，較至11月的6.3%，升0.3個百分點。失業大軍人數由約24.4萬人，變為24.58萬人，增加1500人。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於3.4%的水平。

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沙士時期失業率最高8.7%

不過最新失業率仍未達沙士最高水平。翻查資料，2003年受沙士疫情沉重打擊，香港失業率為7.9%，當中5至7月季度，香港失業率更創下8.7%的歷史高位，失業人數高逾30萬人。

勞工及福利局局長羅致光。(資料圖片/梁鵬威攝)

澳門最新期失業率僅2.9%

對比其他國家及地區的同期數字，美國去年12月的失業率數字是6.7%，加拿大去年11月的失業率數字為8.9%，英國在8至10月的失業率為4.9%，新加坡在10月的失業率為3.3%，澳門9至11月的總體失業率為2.9%，台灣11月的失業率數字為3.75%。