方仲賢涉管有10枝鐳射筆案12月審　每朝見朋友同學被捕坦言不開心

撰文： 林樂兒 最後更新日期： 2021-01-19 16:29

浸大學生會署理會長方仲賢前年在深水埗鴨寮街購買10枝鐳射筆，遭警員截查時疑逃跑，警方及後檢取其手機時發現手機已被重設。方因而被控管有攻擊性武器、抗拒警務人員及妨礙司法公正共3罪。案件今（19日）在區域法院提堂，方否認所有控罪，案件排期至10月6日作預審，12月6日正式開審，預審訊需時10日。方離庭時感慨，每朝早都見朋友同學等被捕，都感到很不開心，但仍呼籲支持者勿放棄。

被告方仲賢（22歲，學生）否認於2019年8月6日在深水埗鴨寮街及桂林街一帶，攜有攻擊性武器，即10個能發出鐳射光束的裝置，並在桂林街便利店外抗拒編號52338的警署警長。他另否認在當日作出妨礙司法公正的作為，即在編號8702偵緝警員檢取手提電話作為證物前，把電話重新設置。

受僱於製片公司申請延遲宵禁時間

控方表示證人包括2名市民、5名警察、7名醫務人員及5名專家，控方亦有10段合共約3小時的錄影。

辯方指，就讀大學二年級的方現時以自由身工作者身份受僱娛樂製片公司，晚上需要演戲、協助製片等，申請宵禁令延遲至晚上11時生效，獲法庭批准。

每朝見朋友同學被捕不開心

方仲賢離庭時，形容現時香港似乎沒有希望，因為每朝清早也可能有朋友、同學、社會領袖或者代議士被捕。他坦言「好唔開心」，但指尚有很多人在背後付出，故至今仍然懷有希望，寄語港人堅持信念，並謂：「只有追求民主自由嘅香港人喺度，呢個先係真正嘅香港。」

案件編號：DCCC1119/2020

方仲賢今日到庭應訊的情況。(詳看下圖)