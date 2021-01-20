廟街疫區｜強制檢測大廈難配合禁足令　許樹昌料疫情短期難回落

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-01-20 10:25

政府昨日宣布擴大強制檢測範圍，在油麻地及佐敦指定檢測範圍中，劃出「核心區域」，要求核心區內的居民須做強測。中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今早（20日）接受港台節目《千禧年代》時認為，本港存在許多劏房，空氣不流通，喉管接駁不合規格，故政府盡量降低檢測門檻，希望在舊樓的強制檢測中，盡快找到確診者。 許樹昌指出，政府強制檢測未有配合禁足令，原因是油麻地的舊樓環境惡劣，好多單位受到污染，若然居民繼續逗留，未必安全。他同意，效果會「打折扣」，須接受強測的居民仍會上班及到食肆，故希望當區居民盡快接受檢測，目前檢測反應屬好。

許樹昌指，政府強制檢測未有配合禁足令，原因油麻地的舊樓環境惡劣，好多單位受到污染，若然居民繼續逗留，未必安全。（資料圖片）

政府目前將深水埗納入強制檢測指定區域範圍，許樹昌表示，相信政府會視乎樓宇的密度、劏戶及喉管問題，去考慮劃出指定區域範圍，亦不排除其他區有強測需要。

確診宗數在中至高雙位數排徊 短時間難回落

他指，政府加大強制檢測範圍，油麻地居民接受檢測後，相信突然新增一批確診個案，目前本港確診宗數在中至高雙位數排徊，認為要小心，疫情在短時間內難以回落，呼籲市民新年期間，盡量避免聚會及到人群聚集的地方，去年宵花市時要戴口罩及消毒雙手。

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另外，根據路透社報道，科興生物近日表示，在巴西最新的臨床測試中，研發的新型冠狀病毒疫苗有效率接近七成。身兼新冠病毒疫苗顧問專家委員會成員的許樹昌表示，有關數據並非向政府提交的的數據，亦無刊登於醫學文獻，形容「未必可靠」，而且該測試只有約千多人參與，一般第三期臨床測試的參與人數超過五位數字。他指，現時不會猜測疫苗功效，須待科興提交第一至三期的數據，委員會才可審批檢視。