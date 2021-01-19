新冠肺炎｜社區檢測後入院　5小時內結果扭轉　患者質疑檢測粗疏

撰文： 呂諾君 最後更新日期： 2021-01-20 14:00

新冠肺炎確診個案近日趨升，油尖旺區出現疫情大爆發，政府早前宣布將加大力度進行新型冠狀病毒的社區檢測工作。不過，有佐敦居民稱先後在社區中心檢測和流動社區檢測中心進行測試，結果均呈陰性，惟他昨日身體不適經救護車送院後，今早竟被告知確診新冠肺炎，正於廣華醫院病房隔離，據知情況嚴重。他質疑不足5小時內，醫院及社區檢測中心兩個結果竟呈一陰一陽，更間接令同住的一家五口全部中招，要求徹查原因。

在佐敦居住的尼泊爾裔人士Dilip Rai指，因有家人由尼泊爾回港，他原定於本月9日（星期六）下班後，有七至十日假期，他於當日已感到頭痛和喉嚨痛，自行購買了止痛藥服用，並用鹽水漱口和用薑、檸檬、蜂蜜、薑黃沖水喝，在家休息了3日。至上周三（13日）情況未有好轉，於是到私家醫生診所求醫。據他表示，醫生指由於他的味覺和嗅覺完好無損，可能只是扁桃腺炎，開了相關的藥物給他服用。

Dilip Rai稱，他自周二（12日）起已有陸續低燒，上周五（15日）再前往梁顯利油麻地社區中心，付上240元進行檢測；到上周六他獲告知結果為陰性，但他的身體情況持續轉差，加上與他同住的親人本周日(17日)確診，於是他昨日（18日）下午2時他再到寧波街與廣東道路口的流動社區檢測中心進行化驗，但在他回家後，仍感到極度不適，遂召救護車並送往廣華醫院求醫，至今晨約5時，Dilip Rai獲告知被確診患上新冠肺炎，他指現時正接受治療，同日下午一時，他收到社區檢測結果，結果竟然呈陰性。

Dilip Rai指，由他進行第二次社區檢測後至入院接受檢驗不足５小時，社區檢測結果呈陰性，但公院報告卻證實確診，而在兩次檢測期間，職員都只擦拭鼻孔附近、以及下顎和智慧齒一帶，沒有深入內部，他形容感到十分驚訝；又認為職員的態度只想將他盡快打發，「我很驚訝，問他們這就完成了嗎？ 他們說是的。」他質疑進行社區檢測的承辦商人員，未有認真進行檢測，導致「假陰性」結果出現。此外，本來在17日Dilip只有同住一名親人確診，屋內其他人包括妻子、兒子的檢測結果均為陰性，惟在Dilip入院確診之後，其餘眾人亦於今晚約11時被告知全部確診。

協助事主的油尖旺區議員何富榮則表示，雖然至今只接獲上述個案，但認為政府需要檢討檢測的準確性，否則在油尖旺區疫情大爆發的期間，只會令人感到更加不安，「我哋唔知仲有幾多類似個案，如果係冇準確性，做幾大範圍嘅檢測都係唔可靠。」



香港01正就事件電郵食衞局查詢。

患者確診時序表：

1月9日：出現頭痛和喉嚨痛等病徵

1月13日：往私家醫生求診，被診斷為扁桃腺炎

1月15日：自行往梁顯利油麻地社區中心檢測，結果呈陰性

1月17日：同住一名親人確診，妻子、兒子的檢測結果為陰性

1月18日2:00PM：前往流動社區檢測中心接受檢測

1月18日4:05PM：身體不適，致電999送往廣華醫院求醫

1月18日7:00PM：在廣華醫院接受病毒檢測

1月19日5:00AM：醫院檢測報告證實確診

1月19日1:00PM：社區檢測結果呈陰性



1月19日11:00PM：家中五人包括妻子和兒子均被告知最新檢測結果呈陽性