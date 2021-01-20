疫情拖慢9個公屋項目進度　沉降致停工長沙灣地盤仍正研解決方案

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-20 14:07

運輸及房屋局去年年底提交的公營房屋建設計劃，未來5年共興建10.13萬伙，包括7.05萬個公屋及3.08萬個資助出售單位。立法會議員柯創盛提出書面質詢，指當中11個公營房屋項目的預計完工年期已延後一年，運房局局長陳帆指，當中9個項目受疫情影響進度，有6個項目將分別於2021至2025年陸續落成。 而受港鐵長沙灣站附近地下冷卻水管沉降影響，因而停工的西北九龍填海區一號地盤（東）的公屋發展項目。房屋署工程團隊及承建商仍正研究解決方案，料可於2024至25年度落成，較預期的2023至24年度再延後。

有9個公營房屋項目受疫情影響延後落成日期。（資料圖片）

陳帆回覆議員質詢時指出，11個延期落成的公營房屋項目中，當中5個可於2020至21年度落成，包括已落成的西北九龍填海區6號地盤第一期、發祥街西、將軍澳第65C2區第一期項目，及白田第七及第八期。至於皇后山第三期及鑽石山第一期，則料於2021至22年度落成；鑽石山第二期及白田第十期，則料可於2023至24年度落成。屯門第16區恆富街及西北九龍填海區一號地盤（東）的公營房屋，則需推遲至2024至25年度落成。

11個項目中，大部分項目因應疫情，致建築物料及勞工供應受阻、影響承建商施工進度。而屯門第16區恆富街項目，則因需進行額外土地淨化工程，需要延後落成。當局指，土地淨化工程，會在地基工程合約期內進行，並已於2020年展開。

港鐵長沙灣站附近一個地下水管出現沉降，附近的房委會地盤須停工。(資料圖片)

至於西北九龍填海區一號地盤（東）的公屋發展項目、即菜統處長沙灣蔬菜批發市場旁的地盤。早前因港鐵長沙灣站附近的空調系統地下冷卻水管出現沉降，監測點錄得沉降幅度達20.3毫米，略超停工指標的20毫米，須暫停地基工程。當局指，房屋署工程團隊及承建商，仍正研究解決方案。

陳帆續指，新葵街及大窩口道公屋發展項目，位於葵涌分區計劃大綱草圖內，而該草圖現受司法覆核影響。由於司法程序尚未完成，草圖未能呈交行政長官會同行政會議核准，因此政府仍未能把相關用地批予房委會發展。房委會預料，葵涌的兩個項目，將在2025至26年度或之後落成，因此未被納入2020年公布的5年期房屋建設計劃內。房委會將繼續監察項目進度， 務求使項目盡快落成。