房委會未來5年財政結餘料減60億　續覓合適土地興建公屋

房屋委員會今(18日)召開例行會議，會上通過2020/21年度的機構計劃及財政預算。房委會表示，未來5年建築開支和營運開支會上升，但部分開支會被資助出售單位銷售和營運收入抵銷，相信財政預算仍屬穩健，惟預算現金和投資結餘預期會由本年的約559億港元，減少至2025年約499億元。

房委會表示，將繼續向政府爭取合適土地興建公屋和資助出售單位，並探討重建房委會工廠大廈作公營房屋發展的可行性。