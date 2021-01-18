房委會未來5年財政結餘料減60億　續覓合適土地興建公屋

撰文：陳淑霞
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房屋委員會今(18日)召開例行會議，會上通過2020/21年度的機構計劃及財政預算。房委會表示，未來5年建築開支和營運開支會上升，但部分開支會被資助出售單位銷售和營運收入抵銷，相信財政預算仍屬穩健，惟預算現金和投資結餘預期會由本年的約559億港元，減少至2025年約499億元。
房委會表示，將繼續向政府爭取合適土地興建公屋和資助出售單位，並探討重建房委會工廠大廈作公營房屋發展的可行性。
房委會今天於會上通過2020/21年度的機構計劃、財政預算，以及2021/22年度的建議預算。房委會表示，未來5年建築開支和營運開支會上升，而部份增加的開支會被資助出售單位銷售收入和營運收入抵銷，財政預算仍屬穩健，預計下一年度綜合盈餘達80.2億港元，而預算現金和投資結餘預期會由2020年4月初約559億元，減少至2025年3月底約499億元。
房委會發言人表示，房委會將繼續向政府爭取合適土地興建公共租住房屋單位和資助出售單位，以增加公營房屋單位的供應。該會將繼續出售居者有其屋計劃和綠表置居計劃單位；加快出售39個租者置其屋計劃屋邨中的未售出單位；並探討重建房委會工廠大廈作公營房屋發展的可行性。房委會指，將呈交機構計劃連同預算及財政預測至行政長官批准和參考。