小一統一派位｜世襲生蠶食　海泓道油天小學「大抽獎」少一班

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-01-20 22:32

小一統一派位（俗稱「大抽獎」）選校程序將於本月30日至31日進行，在自行分配學位未獲取錄的學童家長，須為子女辦理統一派位選校手續。教育局今日（20日）更新2021學年小一統一派位的選校名冊，全港36個校網中，只有5個校網會「加派」學童，比去年11個校網需「加派」大為減少，加派學校的每班學生人數，會由25人增至28或29人。 九龍城區（41校網）多間受歡迎學校，因被「世襲生」蠶食學位，令統一派位階段學額有所減少。有關情況在港九新界多校出現，當中油尖旺區（31校網）油蔴地天主教小學(海泓道)，被「蠶食」的學額多達28個，若以部份實行小班教學的學校每班25人計算，即「世襲生」已「蠶食」多於一班的學額，該校統一派位階段只餘47學額。

小一統一派位選校手續將於1月30日至31日進行，在「世襲生」影響下，不少熱門學校的統一派位學額被蠶食。（資料圖片）

統一派位選校手續將於本月30日及31日進行，統一派位結果將於今年6月2日至3日透過郵遞方式通知家長。而教育局最新公布的《2021年度統一派位各小一學校網選校名冊》，列出各間小學暫定的統一派位學額。



5個校網獲加派學額

全港36個校網中，共有5個校網在2021學年獲「加派」學額，數目較2020學年的11個校網少。其中深水埗（40校網）及沙田（91校網），每班加派4人，即由原定的25人一班，變成29人一班。而九龍灣（46校網）、元朗（73及74校網）則加至每班28人。

而按現行小一收生制度，每間學校的自行分配學位及統一派位學額應各佔一半，但由於學校在自行派位階段必須取錄「世襲生」（即就讀學生的弟妹及學校員工子女），故有機會「蠶食」了統一派位學額。

九龍城（41校網）歷年來都競爭甚大，不計算「借學額」的學校，41校網內10間學校全數都出現「世襲生蠶食學位」的情況，每校受影響學額介乎1至6個。

▼港九新界熱門學校被「世襲生」蠶食學位的情況▼

教育局公布最新《2021年度統一派位各小一學校網選校名冊》，油蔴地天主教小學（海泓道）被「蠶食」的學額多達28個，令統一派位階段只餘47個學額。（資料圖片）

油蔴地天主教小學(海泓道)被蠶食28學額

若以港九新區劃分，九龍區有兩間學校情況頗嚴重。油尖旺區（31校網）的油蔴地天主教小學(海泓道)，被「蠶食」的學額多達28個，該校在統一派位階段只可收47人；而油蔴地天主教小學情況亦緊張，「世襲生」蠶食了22學額，令統一派位只餘53學額。

灣仔區聖公會聖雅各小學2021學年約有14個學額被「世襲生」蠶食了，統一派位階段只餘49 學額。（資料圖片）

港島多校自行階段超收「世襲生」

港島方面，港島東區（16校網）的中華基督教會基灣小學（愛蝶灣），原有的60個統一派位學額，被「蠶食」了18個，令該校在統一派位階段只餘42個學額。

南區（18校網）的香港南區官立小學情況相若，該校原有100個學額，自行收生及統一派位各50，但在完成自行收生階段後，「世襲生」額外使用了17個學額，令統一派位只餘33學額。而中西區（11校網）的般咸道官立小學及英皇書院同學會小學，分別被「世襲生」蠶食了15及10個學額；而灣仔區（12校網）的聖公會聖雅各小學及軒尼詩道官立小學，亦分別被蠶食14及16個學額。

浸信會沙田圍呂明才小學多收17名世襲生，令「大抽獎」階段暫定可餘58學額。（資料圖片）

新界沙田圍呂明才小學被蠶食17學額

新界區方面，沙田（91校網）的浸信會沙田圍呂明才小學多收17名世襲生，同校網的浸信會呂明才小學更超收20人，致統一派位階段只餘40學額。至於馬鞍山靈糧小學、天水圍天主教小學及屯門官立小學，亦被世襲生蠶食10至15個學額。