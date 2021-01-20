年宵市場每日兩次清場消毒　朝9晚12營業　年三十無得行到年初一

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-01-20 19:59

新冠肺炎疫情肆虐，政府原本取消今年年宵市場花市，昨日（19日）突然宣布復辦。食環署今日（20日）與花市檔主開會，計劃於2月6至11日舉行花市，但檔數減半，開放時間為朝9晚12，每日下午1至2時及傍晚6至7時須「清場」消毒，署方最快下周初抽籤，各檔主按競投比例，可獲1至3個檔位不等，但不能確保檔主可獲分配原檔位。 多名檔主會上炮轟政府安排混亂，指消毒時段為生意黃金時間，清場等同扼殺生存，而且年廿九及年三十凌晨最旺場，禁通宵營業後果慘不忍睹，估計生意大跌四成，桃花大王劉海濤慨嘆，「唔好話蝕幾多，今次人都泄晒啦」。

大批花檔主今日與食環署開會，不少花檔主轟政府巿排失當，要求賠償。（讀者提供圖片）

▼2020年維園年宵情況▼

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食環署今日在上環文娛中心與花農會面，食環署副署長（環境衛生）黃淑嫻會上表示，政府計劃復辦花市，初步構思在2月6至11日舉行，營業時間為上午9時至午夜12時，每日下午1至2時及傍晚6至7時為消毒時段，花農須離開會場並移走鮮花。署方會在明日（21日）向花農發短訊查詢是否繼續參與年宵，收集數目後會於下周初抽籤。

政府免費替職員驗新冠病毒

黃淑嫻續稱，抽籤形式務求達到公平公正，承諾如已競投1至2檔花農會獲分配1檔，競投3至5檔獲分配2檔，6檔或以上會有3檔，費用全免，如最終有「吉檔」會再作安排，但由於場地平面圖仍在繪製中，未能確保檔主是否會獲編配原本競投的檔位、亦未能確定獲「孖檔」或「前後檔」，但重申「大家唔好有太多期望」。

黃淑嫻又表示，花檔職員須取得新冠病毒陰性報告方可開工，檔主須於簽約當日提供職員名稱及聯絡方法，署方會於2月3日派樽，職員4日交樽，預計翌日有結果，至於貨車司機或臨時工時否獲豁免，署方未有確實答案。

檔主斥按比例分配不公平

會上不少花農炮轟政府安排失當，要求作出賠償，原本在全港競投40多個檔位的鄧先生批評，「一時話取消一時話做返，係踼完一腳又打多一拳，公平公正就應該係競投數目嘅一半」。花檔負責人徐小姐指出，署方訂明的消毒時段為生意黃金時間，要求政府重新審視安排。

另有花檔負責人擔心消毒劑「整死啲花無陰功，喊都無謂」，又質疑屆時如何趕走人流，亦有參與年宵40年的負責人指，年廿九及年三十是最後衝刺時段，促請政府考慮開放通宵時段。

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桃花大王：今次個人泄晒

桃花大王劉海濤離場後一面失望，批評政府「一問三不知」，「以往凌晨先最多客，年三十仲會賣到第二朝8點半，唔好問蝕幾多，今次個人都泄晒喇」。

另外，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在疫情記者會上，被問到花市一旦有檔主或職員確診，是否要即時暫停時，張指出，屆時需視乎情況而定，究竟是商戶還是客人確診，及是否確認在花市場內受感染，亦要進行流行病學調查才可以作出相應措施。

▼去年11月17日維園年宵市場競投情況▼