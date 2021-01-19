限聚令︱林鄭月娥：社交距離措施需再延長　年宵花市將「復活」

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-01-19 11:37

新冠肺炎疫情反覆，特首林鄭月娥今早（1月19日）出席行政會議前見記者表示，由於每日新增確診個案仍然高企，本周四到期的社交距離措施將會延長，意味2人限聚令、晚市禁堂食等將維持。 不過，林鄭稱近日聽到業界聲音，所以稍後會討論個別處所是否可作一定程度上的彈性安排。

花市有新安排 食衞局將約見花農



林鄭表示，昨日出現單日過百宗新增確診個案，達107宗，是自12月中以來再次單日過百，源頭不明達46宗，這再次說明各區仍有病毒傳播鏈。她承認在這個情況下，沒有空間放寬社交距離措施，因此原定今星期四到期的措施將會延長。

但她指，十分明白有些處所被迫關閉兩個月，業界的情況十分嚴峻，市民也有一些日常生活的需求，不少人都認為可作一些彈性措施，各部門首長會繼續和業界商討，是否有部分處所可不用一刀切關門，以加強管制、更加精準的手法防疫。

政府日前決定取消今年原定在15個地點舉行的農曆年宵市場和沙田車公誕新春市場，惹來花農批評。林鄭提到，有聲音認為花市不應一刀切禁止，她亦明白到市民過年有一些必須的活動，而如果市民湧到其他地方買花，實際上一樣會增加人流，因此今年花市將有新安排，食物及衞生局將會約見花農商討。

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