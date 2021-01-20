康怡花園N座相連單位感染　住戶憂有隱形傳播　小孩繼續平台玩耍

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-01-20 20:02

本港今日（20日）錄得77宗新冠肺炎確診個案，全部是本地個案。鰂魚涌康怡花園N座，因為錄得兩宗不同單位的確診個案，被列入強制檢測大廈名單內。有住戶透露，今日確診的住戶住在早前確診的旁邊，「佢知道隔籬單位確診後，噚晚都覺得有啲唔舒服就call救護車。」她擔心區內有隱形傳播。管理處下午派人在大廈公用地方清潔，但未見衞生署人員前來。

東區前日錄得雙位數確診，昨則有3宗，兩日均有個案是居住於太古城。居於康怡N座的丘女士，擔心區內有隱形傳播，直言：「出街又驚，留喺屋企又驚」，因不知涉事的兩個單位是高層或是低層，憂慮出入使用公共設施或會因而染疫。

丘透露，該大廈首名確診者是一名15歲男子，父母已經送入檢疫中心，然後旁邊的住戶知道事件後，也感到不適，於是昨晚召救護車入院，今早屋苑已得悉對方初步確診。她說：「管理處噚晚派人喺大堂清潔，但唔知個住戶家人去咗檢疫未。」

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另一名沈先生則表示，剛從新聞得知大廈內有兩宗確診，「唔知全層做咗專人消毒清潔未。」但他並不擔心染疫，「我工作地方之前都有確診，如果驚確診就唔使出街」，認為各個人都應該戴口罩、勤洗手，做好個人衛生。他支持政府作強制檢測的安排，以確保疫情不會再在社區內擴展。

至於譚小姐則指，大廈及自己都加強了清潔環境，「驚，但係都無辦法。」

管理處則派人在大廈公用地方清潔，有住戶繼續到大廈平台跑步，小朋友繼續踏單車，但則未見衞生署人員前來。至於強制檢測的安排詳情，亦暫時未有交代。

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