鴨寮街疫區｜強檢首半日即找出4隱形患者　放工後居民排長龍檢測

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-01-20 20:36

政府在深水埗劃出指定區域「鴨寮街疫區」，若範圍內大廈14日內有一宗或以上確診新冠肺炎個案，居民或到訪者須接受強制檢測。位於深水埗楓樹街遊樂場的流動採樣站今早（20日）起啟用，截至下午4時半已找到4人初步確診。 不少市民下班前來檢測，晚上約7時超過70人在場內等候，有居民表示等候時間介乎30分鐘至1小時。有居民表示深水埗是舊區，經常有街坊不戴口罩，認為最好是全港強制檢測，但香港是自由社會，市民有權選擇。

▼深水埗列指定區域強制檢測 1月20日起設檢測站▼

不少市民下班到深水埗楓樹街遊樂場的流動採樣站檢測，晚上約7時超過70人在場內等候。（陳家怡攝）

居非疫廈居民都檢測：擔心有隱形患者

65歲的居民李女士傍晚下班後即到來檢測，排隊需時半個小時，她認為可能放工時段較多人。她居於區內非強制檢測大廈，認為應該按衞生署建議，到來檢測。她擔心有隱形患者，若走漏一個就會傳播出去。她指現場指示清晰，採樣站選址方便居民。

讀中三的林同學居住大廈附近有確診個案，她為求安心和家人做檢測，希望找出隱形患者。政府在深水埗劃出指定區域強制檢測，她不怕被標籤歧視，因為全港都有個案。她認為政府可再擴大指定區域的範圍，增加各區採樣站，讓有需要的市民檢測。

▼深水埗列指定區域強制檢測 1月20日起設檢測站▼

+ 7 + 7 + 7

劏房居民：經常有上年紀街坊不戴口罩吸煙

65歲曾女士住在該區舊樓劏房，她表示平時有注重衛生，但擔心疫情故做檢測，等候近一小時。她表示，深水埗是舊區，經常有上了年紀的街坊不戴口罩吸煙，認為最好是全港強制檢測，惟香港是自由社會，市民有權選擇。

▼尖沙咀重慶大廈出現宗2確診個案▼

+ 10 + 10 + 10

曾女士表示，目前沒有第二波疫情時那麼驚惶，會平常心面對。臨近農曆新年，她預計短時間內不能到酒樓食晚飯，會感到少許不開心，而有時不想煮飯，想出外走走，只好改飲早茶。她希望市民合力抗疫，新年願望是身體健康，疫情早日消退。