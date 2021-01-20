確診大廈｜東區再錄7宗確診全港第二多　寶翠園、綠楊新邨失守

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-01-20 21:50

本港今日（ 20日）新增77宗個案，全部屬本地個案，當中37宗感染源頭不明。衞生防護中心晚上更新資料，發現41宗個案來自油尖旺區，而排第二名的是東區，共佔7宗，柴灣峰華邨曉峰樓，及富明閣連續三日有確診個案，鰂魚涌新威園則有兩宗確診，屬源頭不明個案。另外，荃灣綠楊新邨D座及R座，分別錄得兩宗個案；薄扶林寶翠園有一宗源頭不明個案。值得注意是，沙田隔田村南滘再錄得4宗個案，至今累計11宗個案。 強制檢測方面，佐敦偉晴閣A座再多兩宗確診個案；深水埗黃竹街10-10A 號則多一個個案。

荃灣綠楊新邨D座及R座分別錄得兩宗個案，但所有個案都有與本地個案有流 行病學關連。（資料圖片）

今日新增77宗確診個案，根據衛生防護中心晚上發放的疫廈名單，有41宗居住於油尖旺區，大部分是早前已經出現個案的大廈，包括金寶大廈、文英樓、瑜德大廈等。至於區內新的疫廈包括，駿發花園3座、有利樓、海昇大廈、利源閣、廟街202號等，全部都是源頭不明個案。何文田邨綺文樓亦錄得兩宗個案，同樣屬不明源頭。

強制檢測方面，佐敦偉晴閣A座再多兩宗確診個案；深水埗黃竹街10-10A 號則多一個個案。

鰂魚涌新威園1月20日錄得兩宗確診，屬源頭不明個案。（資料圖片）

港島的東區繼續是排名第二多確診的地區，今日共佔7宗，柴灣峰華邨曉峰樓，及富明閣連續三日有確診個案。除了今日公布的康怡花園N座有源頭不明個案外，鰂魚涌新威園則有兩宗確診，屬源頭不明個案。另外，中西區薄扶林寶翠園也失守，有一宗源頭不明個案。

▼深水埗列指定區域強制檢測 1月20日起設檢測站▼

+ 7 + 7 + 7

沙田隔田村南滘累計11宗個案

而新界區，荃灣綠楊新邨D座及R座，分別錄得兩宗個案，但都與本地個案有流行病學有關連。沙田隔田村南滘的群組再錄得4宗個案，至今共11宗個案。

至於將軍澳寶林邨寶德樓、屯門美樂花園3座，上水天平邨天美樓，以及大埔怡雅苑怡亮閣均錄得一宗源頭不明的個案。