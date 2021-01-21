新冠肺炎｜再有12廈納入強制檢測　其中4廈污水檢測持續呈陽性

撰文： 曹家駿 最後更新日期： 2021-01-21 01:01

疫情持續反覆，截至今日凌晨，本港新增77宗確診個案，初步確診個案有逾60宗。 政府深夜就強制檢測公告刊憲，12幢大廈納入強制檢測，其中4幢位於指定區域外、1幢位於自深水埗指定區域、另外7幢則位於佐敦指定區域，而這7幢中有4幢是因其污水樣本檢測持續呈陽性而被列入。

最新納入強制檢測公告的大廈名單

指定區域外︰



香港九龍油尖旺文蔚街 25-47 號文耀樓

香港九龍油尖旺砵蘭街 33C 號/窩打老道 5-7 號兄弟大樓

香港九龍觀塘牛頭角道 189 號牛頭角上邨常康樓

香港鰂魚涌康安街 14-16 號康怡花園 N1 座

深水埗指定區域︰



香港九龍深水埗汝州街 223 號/北河街 92-94 號

佐敦指定區域︰

(過去 14 日內有一個單位出現一宗或以上的確診個案)

香港九龍油尖旺廣東道 509-511 號

香港九龍油尖旺廣東道 571-573 號

香港九龍油尖旺寧波街 27-31 號

(有污水樣本檢測持續呈陽性)

香港九龍油尖旺上海街 125-127 號福成樓

香港九龍油尖旺上海街 131-133 號

香港九龍油尖旺上海街 137-139 號海豐大廈

香港九龍油尖旺新填地街 10-14 號新利大廈

1月20日，深水埗部份大廈列強制檢測，屬指定檢測區域。（梁鵬威攝）

政府要求任何在二○二一年一月七日至一月二十日期間曾身處上述大廈超過兩小時的人士，須於二○二一年一月二十三日或之前接受檢測。受檢人士若在二○二一年一月十八日至一月二十日期間已進行檢測，會被視為已遵從強制檢測公告的規定。



▼深水埗列指定區域強制檢測 1月20日起設檢測站▼