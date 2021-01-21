少數族裔資訊不流通　區議員指見改善　關注組織批政府後知後覺

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-01-21 11:07

油麻地及佐敦一帶連日來爆發疫情，當中不少確診者屬於少數族裔。服務佐敦北選區的油尖旺區議員何富榮，今(21日)於港台節目《千禧年代》表示，經呼籲後，區內少數族裔前往檢測情況非常踴躍，資訊流通問題亦見改善。 融樂會總幹事張鳳美則認為，政府於今次處理上後知後覺，衞生署疫情資訊翻譯用字生硬，且網上宣傳方式不到位，難向少數族裔傳遞資訊，及後當局雖有安排少數族裔義工，前往強檢範圍內的樓宇「洗樓」，「但始終係慢了一步。」

油麻地及佐敦一帶連日來爆發疫情，不少「廟街疫區」街坊趕緊前往檢測。（梁鵬威攝）

何富榮表示，經過區議員、社區組織及民政總署紛紛呼籲檢測後，區內少數族裔非常踴躍。他指，首3天區內有逾萬人接受檢測，他推測少數族裔佔總體3至4成。他又指，資訊流通問題已見改善，由一開始只有中、英雙語的宣傳，現時已新增少數族裔語言。



油麻地一帶被納入指定強制檢測範圍，何形容，近日區內氣氛淒清，變得水盡鵝飛，不少商戶生意冷清，認為是政府錯誤決定所致。他又指，社區經濟受到衝擊，包括一眾排檔檔販，以及受影響的基層街坊，政府須考慮作出補償。他期望盡快控制疫情，回復正常。



融樂會總幹事張鳳美則指，政府今次處理上後知後覺，她提到，事前已提醒衛生署其疫情資訊翻譯不佳，用字生硬，且區內大多數的少數族裔並無上網，「但啲小冊子係咪到手呢？」



她又指，社區有少數族裔服務支援，自疫情爆發後，她曾聯絡政府少數族裔督導委員會，要求增派人手，現時已見有少數族裔義工，逐家逐戶上門協助派發小冊子，向街坊解釋前往檢測細節，「但始終係慢了一步。」