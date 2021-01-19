林鄭月娥：油麻地佐敦小區再劃核心區　須強制檢測　限聚令延長

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨（18日）確診數字更反彈至逾百宗，有報道指政府將延長現時防疫措施7天，包括2人限聚令、晚市禁堂食等。特首林鄭月娥今早（19日）出席行政會議前見記者，料交代最新疫情進展，《香港01》將提供直播。 林鄭月娥表示，昨日有107宗確診個案，源頭不明有40多宗，認為要盡快切斷傳播鏈，措施包括撤離住戶、降低大廈接受強制檢測門檻、污水病毒監察等。 她透露，食衛局下午將公布新措施，在油麻地、佐敦檢疫區中劃出「核心區」，要求所有居民接受強制檢測，涉及數十幢大廈。她又指，本周四到期的一系列社交距離措施將延長，年宵花市亦會有新安排，將與花農商討。

【10:40】就油尖旺區疫情，有記者問到會否參考專家意見禁足，或採用處理乙明邨的方法。林鄭指，在乙明邨進行的是執法行動，政府處理強制檢測時仍會採用，以檢查樓宇內的人士是否已接受檢測；她又強調，即使未見密集式執法，民政署亦會逐家拍門確保市民接受檢測。

至於會否考慮設失業援助金，林鄭稱政府立場一致，香港情況難以實行，亦會涉及大量公帑。她重申，已有「愛增值計劃」及在職家庭津貼等協助市民，但她認同在職家庭津貼的工時門檻偏高，正在親自研究，接受時數不多的散工申請。

被指「抗疫不力」 林鄭：冀市民勿「責怪」政府

【10:35】有記者問到，社交距離措施已實行一段時間，會否有經濟上的援助，會否有人「責怪」政府抗疫不力。林鄭指，明顯地現時沒有空間放寬社交距離措施，但她十分明白有些處所被迫關閉兩個月，可能有一些彈性措施可以處理，會和各部門商討，尋求更多可能性。

對於財政援助，她指現時沒有計劃再推保就業計劃，亦可以預期今日下午公布的失業率會惡化，對於援助具體形式，現時她和財政司司長仍在聽公眾和立法會意見。

對於「抗疫不力」的說法，她指今次疫情在全球是史無前例，不會「責怪」任何人，也希望大家不要「責怪」政府，政府已盡力運用資源，做可做的事，但有一些事情，如社會的行為、工作場所的衞生等，不是政府可以控制，要靠每一位市民。

周四到期限聚措施延長

【10:15】林鄭表示，將於油麻地劃分核心小區，一旦範圍內的大廈有一個確診個案，均需強制檢測；另外區內污水檢測呈陽性的大廈，即使沒有確診個案，亦需強制檢測，食衛局稍後將公布詳情。此外，同樣出於對個案增多及樓宇狀態的擔心，會延伸至深水埗的部分街道設核心小區，以切斷社區傳播鏈。

她又提到，社交措施會繼續延長，但自己上周到講到有聽到業界聲音，是否有需要處所一刀切，會否有精準的方法，可令處所逐步復業，及應付市民生活需要，稍後有關部門首長將討論。

她表示，有聲音認為對於花市亦不可一刀切，亦明白是市民新年的必需活動，同時有可能增加其他買花地方的人流，故政府會就最新安排約見花農。

立法會明日起一連三日辯論施政報告，由於社會集中抗疫工作，林鄭相信大家對政府落實當中的200多項措施未能完全掌握，自己會發信立法會，向議員交代進展。

林鄭月娥。（盧翊銘攝）

油麻地佐敦小區再劃核心區須強檢

【10:08】林鄭表示，昨日出現單日過百宗新增確診個案，達107宗，是自12月中以來再次單日過百，源頭不明達46宗，這再次說明各區仍有病毒傳播鏈。針對第4波疫情，政府已狂各方面加大力度，作最新疫情跟進，進取地行使法例599章的法定權力，包括指定處所、組群的強制檢測，以及高危人員定期檢測，政府亦會對強檢樓宇人士作執法行動。

近日政府開始對特定區域高風險居民一同撤離，也降低了強檢門檻，近日對於油麻地、佐敦，只要大廈有1個個案，就需要強檢。政府也透過與港大合作，作一些污水監察，稍後部分大廈即使沒有個案，如污水有陽性情況，也需要強檢。

政府也會加大力度作強檢，由於個案數字的上升，昨日有達到55宗是來自檢測中心，無病徵者達三、四成，目前要做的是盡快找出個案。今日食衞將公布額外強檢措施，油麻地佐敦區域的一些核心區，大廈環境比較差，且屬「三無」，政府會再劃一個更核心區域，即使未有個案也要強檢。

▼社交距離措施 再延續至1月20日▼