新冠肺炎｜油麻地劃核心區全部大廈強制檢測　深水埗亦劃區強檢

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-01-19 12:03

新冠肺炎疫情持續，昨日錄得多達107宗確診個案，特首林鄭月娥今早（19日）出席行會前見記者，宣布一系列措施加強檢測。 林鄭指，食物及衞生局稍後公布額外強檢措施，包括在油麻地、佐敦「疫區」內，部分大廈環境比較差或屬「三無」的大廈，劃出核心小區，即使大廈未有確診個案，區內居民亦要強檢，目前最少涉及幾十幢大廈。 另外，出於對個案增多及樓宇狀態的擔心，當局亦會將油麻地及佐敦的檢測方法，延伸至深水埗的部分街道設核心小區，若有一宗確診亦需強制檢測，以切斷社區傳播鏈。

▼1月18日「廟街疫區」新增7幢疫廈▼

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污水呈陽性大廈 無確診亦須強檢

林鄭今早提到，昨日出現單日過百宗新增確診個案，是自12月中以來再次單日過百，當中源頭不明的高達46宗，再次說明各區仍有病毒傳播鏈。

她強調，針對第4波疫情，政府已在各方面加大力度，包括進取地行使法例599章的法定權力，對指定處所或組群進行強制檢測，以及對高危人員定期檢測，政府亦會對強檢樓宇人士作執法行動。

至於核心區域外的大廈，若果污水樣本對病毒呈陽性，即使大廈沒有確診個案，都要進行強制檢測，今日會公布兩幢因而需要強制檢測的大廈。