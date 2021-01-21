護理教育學者陳慧慈任東華學院新校長　任期五年

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-01-21 14:04

東華學院宣布，校董會委任澳洲紐卡素大學（新加坡分校）前副校長、護理教育學者陳慧慈為第三任校長，任期由上周三（13日）開始，為期五年，接替去年三月卸任、現為公大副校長的呂汝漢。東華指，未來數年，陳慧慈將致力推動學院成為一所優質私立大學，繼承學院過往十年的發展基礎，與時並進，繼續提供高質素的專業課程，以回應及配合社會需求。

澳洲紐卡素大學（新加坡分校）前副校長、護理教育學者陳慧慈獲委任為東華學院第三任校長，任期5年。（校方提供）

根據東華學院資料，陳慧慈在本港長大並成為註冊護士，其後負笈海外，先後於澳洲查理斯特大學、愛丁堡大學、牛津布魯克斯大學取得學士、碩士及哲學博士學位。她加入東華學院前，曾擔任澳洲紐卡素大學（新加坡分校）副校長，2014至2019年期間，擔任澳洲紐卡素大學護理及助產學院院長，1992年起曾先後任教於理大、中大及及新加坡國立大學。



主要研究包括精神健康、心理社會干預等

陳慧慈是護理教育國際知名學者，主要研究領域包括精神健康、心理社會干預、孕婦心理健康及健康專業教育。她於國際醫護學術期刊及會議中發表超過400篇論文，2018年她被著名護理學術期刊Journal of Advanced Nursing (JAN) 獲選為十大被引用次數最多的澳洲及紐西蘭學者之一。她自2013年起榮膺美國護理科學院院士，並獲Sigma Theta Tau國際護理榮譽學會頒授國際護理研究員名人堂），以表揚她在健康護理領域上的傑出成就與貢獻。

東華學院指，陳慧慈去年12月9日出席校內公開論壇，分別與學院教職員及學生會面。陳慧慈表示，很榮幸獲委任為東華學院校長，未來將進一步提升學院的學術水平及教學質素，帶領學院升格成為私立大學，為社會培育更多有責任感及關愛社群的專業人才。