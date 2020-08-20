全民檢測｜政府招募多間學校醫護學生助採樣　東華學院70人報名

政府即將推行全民檢測，有消息指，政府正招募醫護人員採集市民樣本，不過被招募的還有多間院校的醫護學生，外界批評政府招募這些年紀尚輕、未有經驗的學生採樣，對學生和市民都構成風險。 東華學院、明愛專上學院、公開大學都證實，政府正招募其護理學系學生；香港大學牙醫學院亦證實，政府有向他們招手，邀請學生協助採樣。 東華學院更表示，至今已收到逾70位修讀護理學學士課程的同學報名，當中逾半來自四年級，均已接受感染控制相關訓練。其他院校則未有披露報名人數。 《香港01》正向香港大學、中文大學、食物及衞生局查詢，暫時未獲回覆。

運輸署早前為的士司機安排採樣，檢測新冠肺炎。（資料圖片／羅國輝攝）

東華學院表示，日前接獲食衞局的邀請，招募護理學院的學生協助全民檢測，學院至今收到逾70位修讀護理學學士課程的學生報名，當中以高年級同學為主，逾半來自四年級，參加學生已接受感染控制相關訓練。

明愛專上學院回覆查詢時指，政府正邀請護理學課程學生參與協助檢測，但暫時未知悉報名人數，而校方只會派出高年級，並具備臨床實習經驗的學生參與。據了解，疫情令護理學課程教學進度及實習時數受影響，校方已安排新學年提早於八月開學，相信學生為追趕學習進度，料最終參與支援全民檢測的人數不多。

公開大學指，政府正招募該校護理學學生參與計劃，暫未有報名人數資料。

東華學院指，至今收到逾70位修讀護理學學士課程的同學報名。 （資料圖片）

香港大學牙醫學院則稱，食物及衞生局透過菲臘牙科醫院，通知香港大學牙醫學院有關社區檢測的計劃。牙科學院已傳遞相關資訊予其教職員和學生，參與計劃屬自願性質，並不會影響醫院和學院的教學和病人護理。​

據了解，政府向香港大學牙醫學院學生指，會提供面罩、手套等裝備，事前會有訓練，教導如何採樣及做好感染控制。