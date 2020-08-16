新冠肺炎｜東華學院護士學生確診　發病時赴考　同場有12位學生

衞生署衞生防護中心今日（16日）表示，東華學院有一名護士學生確診，發病當日曾出席考試。 東華學院證實，一名學生確診新冠肺炎，該名學生曾分別於本月10日及12日回校，並於京士柏校舍馬錦燦紀念大樓出席考試，同場另有12位同學一同考試，暫時沒有同學被列為密切接觸者。

東華學院有護士學生確診，她發病當日曾於京士柏校舍馬錦燦紀念大樓出席考試。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日在記者會中指，一名東華學院的護士學生確診（個案編號#4393）。她在發病當日曾參加考試，全程有戴口罩，並由同學送她回家。此外，雖然她在潛伏期間較少外出，但8月8日曾出席一個聚會，屬於高危活動，該7至8人或需要檢疫。

張竹君：學生發燒不應考試

張竹君亦指，若學生生病或發燒，便不應赴考。而當局亦會在學校派發樣本樽，並研究送該學生回家的朋友情況。

在京士柏校舍馬錦燦紀念大樓出席考試

東華學院證實，一名學生確診新冠肺炎，該名學生已於昨日（8月15日）送院接受治療。

學院指，患者曾分別於本月10日及12日回校，於京士柏校舍馬錦燦紀念大樓出席考試，當時通過體溫檢測及沒有發現病徵，該學生於校園內亦全程配戴口罩。曾與該學生同場考試的同學共有12位，根據衞生防護中心的指引，暫時沒有同學被列為密切接觸者。

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若發燒不可赴考

學院又指，在考試期間已採取多項預防感染措施。入考場前，學院為每位學生量度體溫，並提供外科口罩及酒精搓手液。考試期間，學生座位之間保持1.5米的距離，並確保學生正確地戴上外科口罩。

校方表示，因應疫情，已提醒學生於赴考前必須自行量度體溫，如出現發燒或有急性呼吸道感染徵狀，或於考試日正接受政府指定的強制檢疫，或於所居住的大廈在過去14天內曾出現確診個案，則不可赴考。