新冠肺炎｜相達：快速抗原測試準確度逾九成　2小時找出麗晶個案

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-01-21 16:30

香港爆發第四波新冠肺炎疫情，政府推社區檢測及強制檢測找出確診個案，惟早前有確診患者曾先後在社區檢測中心和流動採樣車接受檢測，結果均呈陰性，質疑檢測的準確度。 香港生物科技初創企業相達生物科技，去年12月在多個社區推行「雙軌檢測」，即為接受檢測者，同時採樣作快速測試和核酸測試，9,200多次的測試結果中，快速測試準確度達93.33至99.95%。

相達生物科技創辦人招彥燾指，曾在兩個小時內，在麗晶花園找出陽性個案，讓衞生署可立即安排患者隔離。他指，有關技術目前已獲養和醫院、一田超市等地方使用，希望可推廣到其他場所或活動中應用。

相達生物科技創辦人招彥燾指，曾在兩個小時內在麗晶花園找出陽性個案，讓衛生署可以立即安排患者隔離。（盧翊銘攝）

招彥燾指，從12月起已經完成9,236次社區雙軌測試，包括在麗晶花園、乙明邨、東頭邨等多個疫情爆發的社區。在雙軌測試期間，合共找出19個陽性樣本，再經核酸測試有14個最終確診。測試結果亦顯示，抗原快速測試對比核酸測試的陽性測試準確度達93.33%，陰性測試則更高達99.95%。

招表示，快速抗原測試只需20分鐘便有結果，而傳統核酸測試則需時1至2天，另外逾九成的準確度也是快速測試優勢，適用於有疫情爆發風險的社區，亦可讓高危群組做測試。他表示，雙軌測試中，市民只需要在核酸測試同時，多採一次鼻腔樣本，20分鐘即有結果，若結果呈陽性，便會對樣本再做一次抗原快速測試，若再呈陽性則會透過快速核酸測試確認，最快60分鐘便可通知衞生署。他認為，因加入快速核酸測試作為最後確認，可避免假陽性和假陰性結果情況出現。

相達生物科技的快速測試最快20分鐘可有結果。（盧翊銘攝）

招彥燾續指，公司在麗晶花園提供快速抗原測試時，首兩個小時，已經找到首位高陽性病毒指數個案，並在即日衞生署記者會上公布，讓衞生署可立即安排患者隔離，避免患者在等待核酸測試結果期間傳播。

另外，東頭邨爆發疫情時，公司也透過快速抗原測試，確定50名居民樣本屬陰性，助港大微生物學系客座教授袁國勇，最終決定部分居民不需撤離的決定。另外，昨日深水埗的測試中，透過快速抗原測試也找到4個陽性個案。招表示，「快速抗原測試可以擔任救火隊的角色。」

麗晶花園早前爆疫，有居民排隊檢測。（梁鵬威攝/資料圖片）

招彥燾稱，除協助社區檢測外，希望抗原快速測試可應用到大型活動及場所中。例如在大型活動前一日，可安排市民在家先做測試，持陰性結果才能出席活動。不過他指，抗原測試的準確度始終較核酸測試低，無法完全取代。

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