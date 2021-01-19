廟街疫區｜區內「三無」大廈達70幢　區議員促找袁國勇調查源頭

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-01-19 19:57

新冠肺炎疫情持續，特首林鄭月娥今日（19日）表示，會在油麻地及佐敦的指定區域，再劃出核心範圍要求當中的所有大廈住戶要接受強制檢測。油尖旺區民主派區議員一同見記者，他們質疑無差別檢測無實際效果，加上未有明確標準是否住戶，或是到訪人士需要檢測，一不注意便會墮入法網。

另外，有檢疫中或住院的住戶近日收到聲稱來自政府人員的電話，要求他們交出鎖鑰，以便清潔環境，惟他們向對方核實身份卻未獲回覆，電話也打不通，認為資訊極為混亂。

▼1月18日「廟街疫區」新增7幢疫廈▼

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食物及衞生局今日稍後將安排廟街疫區的檢測安排，早上有渠務署派員在新填地街、上海街、廟街及炮台街等污水渠抽取樣辦。若政府的在街道的污水渠，或大廈的水喉檢出陽性病毒反應，附近大廈居民便要強制檢測。

油尖旺區民主派區議員一同見記者，他們質疑無差別檢測無實際效果。 （盧翊銘攝）

油尖旺區區議員主席余德寶批評，政府無差別要求全區強制檢測的做法是「漫無目的」，不會得到抗疫效果，因為區內單是「三無」，即無物業管理的大廈多達70幢，「應該搵專家，袁國勇等落嚟睇下，對症下藥。」

余認為，若大廈污水是呈陽性，不應該單是檢測，更應是是將居民送到檢疫中心才是正確做法，「會唔會空氣有曝露？定係公共空間有呢？」

余德寶希望專家袁國勇可到區內視察。（盧翊銘攝）

爆疫重災區的佐敦北區議員何富榮，近日接獲檢疫中或住院的住戶的查詢，指收到聲稱來自政府的電話，要求他們向政府繳交鎖鑰以便進行清潔，但即使是區議員想了解事件也無答覆，「資訊好混亂，完全核實唔到身分。」

富榮區的李偉峰承認，雖然得知食環署可派人上確診住戶家中協助清潔，「由年初已經發生（問題），話去屋苑做清潔，但唔會搵得返對方」，因無對方聯絡方法，無法核實對方身分。他批評，即使致電民政事務處也無法，「落水力度唔夠。」

渠務署派人在區內後巷抽取污水樣本。（盧翊銘攝）

昨日《香港01》亦遇到類似情況，有人員到疫廈上門登記資料，期間有南亞裔人員從疫廈下來，特意走近記者及作出不禮貌行為，工作期間亦無出示證件。事後人員推搪，他們自稱是衛生署，一時自稱是義工，最終揭發是民政署人員。油尖旺副民政專員表示，會跟進事件，但至今日仍未有回覆。